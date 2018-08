Puig busca “cervells” en demoscòpia per a la seua oficina d’anàlisi davant de la “imminent” guerra electoral contra Compromís i PP

El Bloc ja ha elegit en un procés intern Vicent Martínez com el seu el seu cap de campanya, Ciutadans ofereix formació als seus càrrecs públics davant d’un possible envit electoral i Podem i EUPV han començat a cuinar un acord autonòmic que permeta sumar els 100.000 sufragis del partit que coordina Rosa Pérez Garijo i que es van quedar fora de les Corts el 2015. Els partits es preparen per al 2019 electoral, encara que miren de reüll a finals d’enguany davant de la possibilitat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, avance les eleccions autonòmiques.

Només Ximo Puig –amb l’acord previ amb Mónica Oltra i Compromís– sap si hi haurà avanç electoral, però, pels seus moviments recents, vol tindre tota la maquinària greixada. El president de la Generalitat vol potenciar la seua oficina d’anàlisi, reforçada fa poc amb el nomenament del professor de dret constitucional Fernando Flores com a director general d’Anàlisi, per afrontar la batalla electoral que l’espera en els pròxims nou mesos contra els seus rivals directes PP i Compromís. Contra els primers es juga mantindre quatre anys més el Pacte del Botànic i contra els segons, posar nom a la persona que ocupe la direcció del Consell.

En aquests moments en Presidència estan fent entrevistes per a incorporar “matèria grisa” demoscòpica i de redacció de discursos a l’equip que lidera Flores i que coordina el director de gabinet, Arcadi España. A més, els telèfons de l’equip de Puig trauen foc tantejant funcionaris d’altres conselleries perquè es traslladen al Palau a incorporar-se a la maquinària electoral. Puig vol una oficina d’anàlisi forta que plantege un potent discurs que desactive al PP i el diferencie de Compromís. S’esperen en les pròximes setmanes canvis en l’organigrama i fitxatges d’assessors que ja han posat en alerta els seus socis en el Consell.

Des de Presidència lleven ferro a l’assumpte i apunten que les entrevistes i les gestions en matèria d’organigrama responen a l’eixida d’algunes peces importants de Presidència, com el redactor dels discursos del president, el professor de filologia en l’UJI José Martínez Rubio, que se’n va anar a principis de juliol a col·laborar amb la nova consellera de Sanitat, Ana Barceló.

A més, assenyalen fonts del Palau, l’equip més directe de Puig necessita incorporar més personal perquè arriben justos al final de la legislatura i hi ha dubtes en alguns dels assessors nomenats, que no han complit les expectatives. En altres casos, peces clau que haurien de remar per a Presidència estan repartits en altres departaments o han assumit funcions de partit que els resten presència en la maquinària electoral del president.

Una altra peça que segurament abandonarà Presidència és el secretari autonòmic de Comunicació, José María Vidal. Vidal ha sigut l’autor del desmuntatge de la clausurada RTVV i de la posada en marxa d’À Punt i s’ha encarregat de convocar el concurs d’emissores de ràdio –paralitzat fa més de deu anys– i d’impulsar el Consell d’Audiovisual. Vidal ha mantingut un perfil molt tècnic i poc polític i el seu pròxim destí, apunten fonts coneixedores de l’operació, podria ser la Secretaria Autonòmica de Transparència.

Per a substituir Vidal, en el Palau ja busquen des de fa setmanes un perfil més polític i mediàtic que venga la gestió de Puig i de les àrees que gestionen els socialistes. Un portaveu que llance la campanya electoral. De moment, no en tenen el nom. Aquest secretari autonòmic de Comunicació s’haurà de coordinar amb l’equip d’anàlisi per reactivar el discurs del president. Amb més raó si hi ha avanç electoral.