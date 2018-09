La jutgessa del cas Màster investiga el postgrau de Carmen Montón

La jutgessa del cas Màster, Carmen Rodríguez-Medel, investiga el postgrau de la Universitat Rey Juan Carlos que va portar a dimitir a l'exministra de Sanitat Carmen Montón. La magistrada obri diligències a partir d'una denúncia, però separa aquesta investigació de la que segueix contra Cristina Cifuentes, Pablo Casado i altres imputats aqueixa mateixa causa.

En una interlocutòria datada aquest divendres 21 de setembre, la jutgessa reclama a la universitat que li facilite abans del 15 d'octubre el llistat d'assignatures del màster, dels professors assignats a les diferents matèries i dels alumnes que ho van cursar. També demana la identitat dels directors tant de l'Institut de Dret Públic com del postgrau en el curs acadèmic 2010-2011, quan ho va realitzar l'exministra, de qui també demana recaptar la seua vida laboral.

Així mateix, la magistrada reclama "tota la documentació" que obre en la institució sobre aqueix postgrau l'any en el qual ho va cursar l'extitular de Sanitat. I cita concretament peticions de convalidació o de reconeixement de crèdits, actes de qualificació, actes de defenses de treball fi de màster, resolucions reconeixent crèdits i, si escau, correus electrònics relatius a l'activitat acadèmica.

Montón va dimitir el passat 11 de setembre després que eldiario.es destapara les falsedats en la forma d'obtindre un títol en la Rey Juan Carlos. L'exministra va superar amb nota la meitat de les assignatures del seu màster sense assistir a aqueixes classes i sense tractar amb els professors. A més, va pagar la matrícula tres mesos fora de termini i va començar el curs quatre mesos tard. D'altra banda, la data del seu títol oficial no coincideix amb la resta del seu expedient.

La jutgessa investigarà el màster de l'exministra en una causa diferent, i no com una peça separada del cas Màster que afecta Cifuentes i Casado. Segons justifica en la seua resolució, "no es reuneixen els requisits necessaris per a la seua tramitació en procediment conjunt amb els fets investigats" perquè aquests se centraven en el màster de dret autonòmic, i el de Montón, encara que impartit en el mateix organisme, era sobre Estudis Interdisciplinaris de Gènere.