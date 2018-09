Els comptes de l’IVO: 35 milions en tresoreria, dos en ingressos financers, però els equips quasi amortitzats

L’Institut Valencià d’Oncologia (IVO), una de les fundacions més prestigioses de la Comunitat Valenciana pels seus anys tractant a centenars de milers de ciutadans, és –o ho era a 31 de desembre de 2016– una màquina de generar liquiditat, segons els comptes depositats en el Protectorat de Fundacions a què ha tingut accés el diario.es. L’entitat ha ingressat en els últims anys una mitjana de 2,3 milions d’euros per les seues inversions financeres a curt termini i va arribar a tindre en tresoreria el 2016 fins a 35 milions d’euros, cinc vegades més que el 2015 i en el moment en què va xocar amb la Conselleria de Sanitat pel canvi en la derivació de pacients.

Però aquesta situació ha canviat molt en els dos últims anys, segons explica el director general Manuel Llombart, que reconeix que en els últims dos exercicis han consumit aquesta liquiditat. “Estem arribant a acords amb la Conselleria de Sanitat per a continuar treballant com ho hem fet després de les tensions anteriors”, afirma el que va ser també conseller de Sanitat en l’última legislatura de Govern del PP.

L’IVO tenia invertit en capital el 2016 més de 20 milions d’euros en deute a curt termini que li va generar aqueixos 2,3 milions d’euros, una xifra molt similar a la d’anys anteriors. Llombart al·lega que aquests diners són dels interessos reportats del deute de les concessions privades amb la fundació a la qual deriven els seus pacients oncològics.

Els sous dels empleats van suposar el 2016 23 milions d’euros, i sis més destinats a les càrregues socials. No hi figura el sou dels directius ni hi estan desglossats per nivells, però si es divideix aquest cost pels aproximadament 570 treballadors, la mitjana salarial suposa 40.400 euros bruts anuals per treballador.

D’aquests comptes també crida l’atenció l’envelliment de la seua maquinària, ja que, dels 35.962.032 euros previstos en aquesta partida, tenia amortitzats a 31 de desembre de 2016 quasi 30 milions. Aquesta xifra, explica Manuel Llombart, no s’ajusta a la realitat actual, ja que l’entitat va iniciar un pla triennal de modernització el 2017 que està en plena efervescència. “Va ser un pla aprovat pel patronat i que ha necessitat moltes autoritzacions, com per exemple la maquinària per a medicina nuclear”, argumenta.

En total, afig, s’han executat 11 milions d’euros el 2017 i el 2018 en la modernització de la maquinària amb un mamògraf digital, ultrasons, sales blanques o l’adequació de nous edificis, revela el director general.

La fundació IVO va recollir el 2016 uns beneficis de 7 milions d’euros, encara que aquest tipus d’entitats no poden repartir beneficis i els diners reverteixen en l’entitat. Pel que fa als ingressos, el 97% dels diners que van entrar en la fundació són públics, el 94% de la Generalitat i el 3% de la Junta de Castella i Lleó. La resta dels ingressos de l’entitat els aconsegueix gràcies a les inversions financeres.

L’entitat té un contracte amb la Generalitat d’uns 53 milions d’euros, però la dificultat del càlcul provoca que siga molt difícil saber quina és la facturació final, reconeix Llombart. Això sí, el Pla d’Actuació de l’IVO per al 2018 preveu gastar 64.411.367 euros en els tres serveis que ofereix a la Generalitat, segons el document presentat en el Protectorat de Fundacions.