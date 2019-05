Miles de personas gritan: "València no està en venta"

Más de 140 colectivos adheridos a la campaña 'València no està en venda', así como miles de vecinos y vecinas de la ciudad, han salido a las calles de Valencia para clamar contra la especulación del suelo bajo el lema 'Protegim el territori. Defensem l'horta'.

"Volem vore l'horta i no la terra morta", "se nota, se sent, Cabanyal resisteix" o "no a les expulsions de la gentrificació" son algunos de los lemas que se han escuchado durante el recorrido de la marcha, que ha reunido a miles de personas (unas 10.000 manifestantes según la organización, 5.000 según la Policía) y que ha estado encabezada por un tractor.

Un tractor recorre las calles del barrio del Carme

Vecinos y vecinas de barrios como Russafa, Benimaclet, Ciutat Vella o Cabanyal-Canyamelar han acudido en diferentes columnas para luego salir unidas, a partir de las 18.00 horas, del Parterre de Valencia. Al llegar a la plaza del Ayuntamiento la Jove Muixeranga de València ha realizado una figura para después continuar por el barrio del Carme hasta llegar al Palau de la Generalitat, donde se ha leído el manifiesto.

Los manifestantes a las puertas del Palau de la Generalitat

"Nos oponemos al proyecto de la ZAL (Zona de Acción Logística) de la Punta, a la ampliación de la V-21 y la amenaza del AVE en la huerta de Alboraia, al PGOU de Godella, el PAI de Benimaclet o a los dos de Malilla", han leído al concluir el recorrido.

Una de las pancartas reclamando la paralización del PAI de Benimaclet

"Queremos otro modelo de ciudad donde el territorio y la vivienda dejen de ser un negocio", han concluido.