17 valencianos fallecidos y 258 positivos en las últimas 24 horas elevan a 50 el número de muertes y 1.363 los infectados con coronavirus

La Comunitat Valenciana registra medio centenar de muertes de personas infectadas desde que comenzó la crisis del coronavirus después de que se hayan registrado 17 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Además, se han registrado 258 nuevos positivos (20 en Castellón, 107 en Alicante y 131 en Valencia), con lo que el número total de contagiados asciende a 1.363 (124 en la provincia de Castellón, 479 en la de Alicante, 758 en la de Valencia y dos no asignados, que proceden de otras comunidades autónomas).

La consellera valenciana de Sanidad Pública y Salud Universal, Ana Barceló, ha informado también de que se han registrado 25 altas, cinco más que el día anterior, y el hay un total de 264 profesionales sanitarios que se han contagiado del COVID-19. En total, 6.430 test han dado resultado negativo, el número 900 300 555 ha atendido alrededor de 31.700 llamadas y se han realizado a través de la página web 1,89 millones de autotests.

Barceló, quien ha confirmado que a día de hoy "no va a llevarse a cabo ningún triaje" en los hospitales valencianos, ha explicado que se van a llevar a cabo medidas de reorganización de atención primaria para establecer nuevos turnos de manera progresiva y reorganizar la asistencia en determinados centros sanitarios: "La atención está garantizada, pero recomendamos a los ciudadanos que no realicen visitas presenciales a los centros de salud si no son imprescindible".

En esta línea, desde este sábado se ha procedido a la reorganización de la atención a los usuarios del centro de salud de Rafalafena de Castellón, que van a ser atendidos en los centros de salud de Fernando el Católico e Illes Columbretes. Desde el próximo lunes el personal sanitario del hospital Clínico que pasa consulta en el Centro de Especialidades de El Grao de Valencia, dado que se han suspendido las consultas no urgentes, pasará a reforzar la asistencia en el Hospital Clínico.

También ha comentado que el viernes se puso en marcha la página web para que los profesionales que quisieran se reincorporan al servicio, una medida dirigida a médicos jubilados menores de 70 años y enfermeras menores de 68: "En estas horas se han inscrito 1.200 profesionales sanitarios, muchas gracias por ponerse a disposición de la Sanidad Pública".

"No jueguen con la salud de todos"

Barceló, quien ha reconocido que todavía se desconoce dónde va a estar el techo de contagios, "poco a poco vamos subiendo peldaños, ya no estamos en el momento de contención después de una semana complicada", se ha puesto seria para referirse a las "tristes imágenes" que se pudieron ver en la jornada del viernes en las salidas de la ciudad de València, como fue el caso de la avenida Corts Valencianes, con atascos de centenares de coches por los controles de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La consellera de Sanidad ha hecho un llamamiento a la población: "Seamos responsables, no pongan en juego al resto de ciudadanos por no cumplir las normas y el confinamiento". "Cuidémonos y cumplamos, permanezcamos confinados salvo en casos muy concretos e imprescindibles", ha sentenciado Barceló en un tono muy severo: "Las imágenes de ayer [viernes] no fueron edificantes para nadie". "Estoy segura de que hemos tomado conciencia y espero que no volvamos a ver este tipo de imágenes", ha finalizado.