Cientos de vehículos colapsan la salida de València con destino al interior y las playas pese a prohibirlo el estado de alarma

Varias de las grandes avenidas de salida de València se han colapsado este viernes por la intención de cientos de vehículos de abandonar la ciudad hacia el interior y otras zonas de costa de la Comunitat Valenciana.

La Policía Nacional y la Policía Local han montado controles en las principales arterias de salida, lo que ha provocado paros como los que se aprecian en el vídeo, en la avenida de las Corts Valencianes.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que se está multando y obligando a regresar a sus casas a todos los conductores que no acrediten poder circular. El estado de alarma obliga a los ciudadanos a quedarse en casa y solo se puede circular en vehículo de manera individual y para trabajar. Las excepciones son pocas y muy claras: para llevar a dependientes o si tienen que acudir a cuidar a algún familiar.

"No se puede salir. A quienes vemos que no tienen ningún motivo para salir se les devuelve y se les sanciona. Si la persona lleva algún documento, lo hacemos más ágil, aunque no es obligatorio. Los movimientos deben ser individuales salvo determinadas circunstancias", añaden fuentes de la Policía Nacional.

El concejal de Seguridad, Aaron Cano, ha explicado que la Policía Local lleva toda la semana multando a cientos de personas por no respetar el confinamiento. Las sanciones a los conductores que no cumplan el decreto de estado de alarma son de hasta 600 euros. "Hemos multado hasta pubs que han seguido abiertos, aunque fingiendo estar cerrados", ha dicho.

Control de la policía nacional este viernes por la tarde en València para garantizar el estado de alarma.

Muchos de los vehículos que salen de la ciudad de València incumplen el estado de alarma, según fuentes policiales, y por ello están siendo sancionados. Por ejemplo, la salida de Cortes Valencianas da acceso al interior de la provincia de València y a las comarcas de Camp de Túria, donde miles de valencianos tienen su segunda residencia. El vídeo ha sido grabado sobre las 14 horas, por lo que también había muchos vehículos que regresaban del trabajo. Un colapso habitual los viernes laborales, pero que no debería ser tal en estado de alarma.

También ha habido problemas en la salida de Picanya, "donde hemos llegado a ver un autobús", apuntan fuentes policiales, y en la de El Saler. En este caso, los valencianos que se saltan el estado de alarma acuden a su segunda residencia en la zona de El Perelló, Sueca o Cullera. La policía avisa de que va a ser contundente.