La Junta pedirá que toda Castilla y León pase a Fase 2 y recuerda que Madrid fue su "epicentro" del virus

La Junta de Castilla y León pedirá al Ministerio de Sanidad que toda la Comunidad pase a la Fase 2, a excepción de las comarcas leonesas de El Bierzo y Laciana, que lo están desde el pasado lunes.

La situación, ha dicho la consejera de Sanidad, Verónica Casado, es "muy favorable" con pocos casos cada día y una curva aplanada. Sin embargo, Casado ha recordado que "el virus sigue circulando" y no se ha mostrado favorable a la movilidad entre provincias una vez que se haya llegado a la Fase 3. La consejera ha recordado la Comunidad de Madrid fue "un epicentro clarísimo" de Castilla y León en la transmisión del virus, puesto que se cerraron los centros educativos como colegios y universidades pero no se limitó la circulación de personas. Que el virus venía de Madrid en muchos casos es algo que, según Casado, demuestran los estudios genómicos, con una "procedencia muy importante de Madrid" que afectó a Salamanca, Soria y Segovia.

"Lo único que para los pies al virus es la cuarentena social" ha insistido. Así, recuperar la movilidad dependerá de la situación epidemiológica y de lo rápido que se detecte el virus. A punto de afrontar una Fase 2 que permitirá la movilidad entre provincias, la consejera ha confesado sentir "algo de miedo" hasta que no se registren casos cero. Pero además, ha recordado que hasta hace unas semanas Castilla y León era la primera Comunidad en incidencia acumulada de casos y que ahora está en sexto lugar, lo que atribuye a la prudencia con la que se ha actuado. Por ello, cree que la movilidad es algo que hay que "estudiar con calma". "Hay que esperar y hay que ver", ha dicho.

Por otro lado, la consejera se ha mostrado sorprendida por los datos que transmitió este lunes el Ministerio de Sanidad, de cero muertes por COVID-19 en todo el país. "No sé de dónde salen esos datos cuando Castilla y León notificó dos muertes y he visto que Castilla-La Mancha también tenía fallecidos", ha comentado. La Consejería de Sanidad había informado el domingo de otras tres muertes. En total, en la última semana han fallecido 17 personas en la Comunidad, sin embargo, el Ministerio registraba ayer 6 muertes.

La consejera ha reconocido que le da "un poquito de miedo" permitir la movilidad entre provincias hasta que no se vaya diciendo durante varios días que hay "casos cero", de forma que ha pedido ser "prudentes" y no dejar que pase desapercibido el elemento que supone la incidencia acumulada de la CVODI-19, algo en lo que Castilla y León estuvo a la cabeza varias semanas y ahora se sitúa en sexto lugar, algo que ha atribuido a que se ha tenido "más prudencia". Casado ha insistido en que el tema de la movilidad hay que verlo "tranquilamente" y no olvidar que se está aún ante una pandemia y en un estado de alarma.