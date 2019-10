UGT advierte de que la reunión con Mañueco es para ver cómo se cumple el acuerdo de las 35 horas y no para negociar

El secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha advertido de que la reunión que el viernes mantendrán los sindicatos, que acuden "con la mejor disposición", con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es para ver cómo se cumple el acuerdo para la implantación de la jornada de 35 horas y no para negociar.

Pérez Urueña se ha referido así al encuentro que Fernández Mañueco mantendrá a partir de las 9.30 horas con los secretarios generales de UGT, CCOO y CSIF en Castilla y León, Faustino Temprano, Vicente Andrés y Carlos Hernando, respectivamente, después de que el presidente de la Junta anunciara que se implicaría "personalmente" en esta cuestión e hiciera un llamamiento al "diálogo", a la "responsabilidad" y a ceder cuando está en juego el interés general de la Comunidad.

Los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios en la Junta acudirán a la reunión junto con otros responsables sindicales, entre ellos los de Educación y Sanidad, "donde más problemas están poniendo", ha explicado Pérez Urueña.

Ahora, ha agregado, "quieren retomar eso", por lo que irán "con la mejor disposición" pero a ver cómo se cumple el acuerdo firmado y ha pedido "no confundir a la opinión pública", ya que no se habla de negociación, sino de un acuerdo firmado con todos los avales. "El Gobierno tiene que cumplir lo firmado, ahora a ver cómo lo va a cumplir", ha añadido.

Negociación cerrada

El secretario general de la FesP ha advertido de que se "retoma" algo cuando se deja y se vuelve a empezar, pero en este caso no ha habido negociación alguna con el actual Gobierno en cuanto a las 35 horas, ya que sobre este tema ya se ha negociado y hay un acuerdo firmado.

"Están confundiendo negociación con acuerdo", ha señalado Tomás Pérez, quien ha agregado que van a "mirar cómo cumplen el acuerdo", que ya se está incumpliendo desde hace ocho días, ya que el día 1 tenía que haber empezado esta jornada.

A este respecto, ha incidido en que fue la Junta la que se levantó de la mesa y los sindicatos se quedaron "a ver qué pasaba" mientras que ahora dicen que hay que negociar. "No, la negociación ya se hizo, ahora hay que cumplir y ver en qué disposición están de cumplir", ha aseverado.

Además, ha asegurado que el acuerdo se firmó "con todos los avales" porque un gobierno autonómico no lo firma cuando aumenta su presupuesto en el capítulo I si no tiene todos los avales de Hacienda. "Es que es de cajón, no se ha hecho nunca", ha añadido Pérez Urueña, quien ha comparado la situación con un alcalde, que no firma un acuerdo si no tiene el respaldo del interventor o el secretario.

Así, entiende que tenían un acuerdo con todo firmado, "se han negado a cumplirlo sin más explicaciones nada más que las dadas a los medios", pero no a ellos, ya que en la mesa en la que tenían que haber dado explicaciones "dijeron que no, se levantaron y se fueron".