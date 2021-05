Casos not. en la semana Hospitalizados En UCI Muertes not. en la semana

España ha pasado desde septiembre pasado, una segunda, tercera y cuarta olas de la pandemia de COVID-19. Con cada repunte de contagios llegaba, semanas después, un incremento de ingresos hospitalarios graves y, finalmente, de fallecidos. Sin embargo, al llegar la última oleada, algunas circunstancias habían cambiado por lo que la mortalidad al cerrar el pasado abril fue la menor desde ese mes de septiembre de 2020 en tres de cada cuatro provincias españolas. La administración de vacunas contra el virus es la principal razón.

El incremento de casos esta primavera comenzó a mediados de marzo. Pero, a finales de ese mes, la mitad de las personas mayores de 80 años habían recibido el suero. Un mes después, a finales de abril eran casi el 100%. Los epidemiólogos y expertos en Salud Pública con los que ha hablado elDiario.es han concedido gran relevancia a la aceleración en el proceso de vacunación masiva a la hora de frenar las muertes: "Además, el ritmo de vacunación crece de manera más exponencial que los casos", han subrayado.

Aunque la incidencia casi se duplicó entre el mejor momento de marzo, cuando se alcanzaron los 127 casos por cada 100.000 habitantes, hasta el peor de abril, con 230 casos, esta subida de los contagios no tuvo impacto en la mortalidad. Aunque la incidencia ha colocado a algunas comunidades en el riesgo extremo, como Madrid o Euskadi, la inmunización de las personas más vulnerables al virus: primero usuarios de residencias y luego sectores de edad más avanzada, ha amortiguado la severidad de la pandemia, como avanzaron los sanitarios que ocurriría al avanzar la vacunación. Algo a lo que se suma el hecho de que miles de personas vulnerables fallecieron en las primeras olas de la pandemia.

Así, según las últimas cifras consolidadas –respetando un periodo de dos semanas tras el fin de mes para compensar los retrasos en la notificación–, los fallecidos con COVID-19 en toda España no repuntaron en el mes de abril.

El impacto de la vacunación no solo se está notando en la mortalidad, también en los hospitales: en porcentaje es la primera vez desde principios de septiembre que la ocupación hospitalaria por coronavirus está por debajo del 6%.

Es cierto que todavía hay servicios sanitarios en algunas autonomías que aguantan una presión fuerte e incluso muy elevada. Y que no han visto una verdadera relajación. Las UCI en Madrid o Navarra han sido ejemplo de ello. Pero los decesos se han ralentizado. Algunos sanitarios apuntan, de hecho, a un cambio en el perfil del paciente grave.

Tras una segunda y tercera olas muy lesivas (cuando la población todavía afrontaba la infección sin la ayuda de las vacunas), hemos alcanzado el final de la cuarta con los casos ya en caída y con niveles de mortalidad por debajo de lo que se ha soportado desde finales del verano pasado.

IA 14d Tendencia Muertes Muertes 14d

Para ver la situación de la pandemia en España con más detalle, el mapa de arriba muestra las principales variables. Primero, los datos de incidencia de casos por habitante en las últimas dos semanas.

También puedes ver cómo es la tendencia en cada provincia, es decir, si los casos están subiendo 📈 o bajando 📉 y los datos de mortalidad: el número total de muertes confirmadas y las muertes en 14 días en comparación con la población de cada provincia.

Esa fotografía provincial es la que muestra que la cuarta oleada ha sido menos mortal y las razones aportadas por los técnicos en salud pública apuntan a la utilidad de la inmunización.

Estos datos los publica el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y lo hace por fecha de diagnóstico o, en su ausencia, la fecha de inicio de síntomas o declaración. Hay que tener en cuenta que los datos de la última semana pueden estar ligeramente infraestimados por los retrasos en las notificaciones de las comunidades autónomas.

Los datos señalan que en las dos últimas semanas los casos están subiendo 🟦 en 1 provincia (en ninguna lo hace a mucha velocidad 🟦🟦), en otras 5 se mantienen estables ⬜ o en fase de meseta, y en las 46 restantes están en descenso 🟩 (en 24 están bajando a mucha velocidad 🟩🟩). Mostramos las curvas de nuevos casos diarios en cada provincia agrupadas según su situación: de más alarmante ⚠️a más positiva ✅. ¿Cuántas provincias tienen muchos casos por habitante y continúan subiendo? ¿Cuáles han aplanado la curva de contagios? ¿Y en cuáles hay pocos casos pero el virus se está expandiendo muy rápido? Para evitar los picos de detecciones en un día concreto, se ha calculado también la media de ambas cifras incluyendo los últimos siete días.

👉 Es importante tener en cuenta que las cifras de contagios actuales no son comparables con la curva registrada al inicio de la pandemia. El número de pruebas que se realiza ahora comparado con las que se llegaban a hacer en marzo no tiene nada que ver, ni tampoco la estrategia. Hace ocho meses solo se detectaban los casos de aquellas personas que acudían a los hospitales en estado más grave, es decir, "la punta del iceberg". Ahora se hacen pruebas a casos leves y se detecta un porcentaje de asintomáticos o presintomáticos, gracias al rastreo de contactos. De ahí que el récord de incidencia de enero no pueda compararse al pico de incidencia alcanzado en la primera ola, pero sí al de la segunda.



Las provincias que vuelven a subir: incidencia alta de casos y repuntan Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos no están subiendo en ninguna provincia con alta incidencia. Se muestra la media de casos diarios de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo Aplanan la curva pero los casos bajan más lento Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. Los casos están bajando a menor velocidad o están estabilizados en prácticamente todo el interior peninsular y el sur. Se muestra la la media de los últimos 7 días. Casos diarios IA (14 días) Reducen la incidencia a la mitad en dos semanas Provincias con una incidencia en 14 días entre 100 y 500 casos por 100.000 habitantes donde los casos están bajando a mucha velocidad. No están bajando muy rápido en ninguna provincia. Se muestra la la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo En buena situación pero mala tendencia Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Albacete es la única donde se registran pocos casos pero están subiendo. Se muestra la la media de los últimos 7 días. Poca incidencia del virus y los casos no suben Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Registran pocos casos y los casos están estabilizados o bajando en Baleares, Canarias, C. Valenciana, Galicia y Murcia. Se muestra la media de casos diarios de los últimos 7 días. Las provincias que registran el mejor dato de mortalidad desde julio Provincias que han registrado menos muertes con Covid-19 en abril de 2021 que en todos los meses desde julio de 2020. Se muestra la media de muertes diarias de los últimos 7 días. Fuente: Instituto Carlos III



La mortalidad del mes de abril ha sido la más baja desde finales de septiembre en cuarenta provincias. Aunque los casos sí que habían registrado un repunte en gran parte del país, las defunciones se mantuvieron por debajo de lo esperado. Solo en Almería, Badajoz, Bizkaia, Ceuta, Gipuzkoa, Guadalajara, Las Palmas, Melilla, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zamora se habían registrado menos muertes en meses anteriores, principalmente en octubre (en los lugares donde la segunda ola llegó más tarde) o el pasado marzo (en aquellas provincias en las que más se disparó la cuarta ola).

Diez provincias, además, registran las mejores cifras de mortalidad desde julio de 2020, cuando prácticamente el virus se suprimió tras el confinamiento y estaban empezando los rebrotes. Hay que tener en cuenta que las comunidades notifican sus fallecidos con mucho retraso respecto a los casos confirmados, tal y como explicó elDiario.es. Por tanto, los datos de las últimas semanas y también los de abril podrían estar infraestimados.

Aunque los contagios de coronavirus están en descenso en la mayoría del territorio, la incidencia del virus todavía es desigual. Una de cada cinco provincias aún está en por encima del máximo nivel de riesgo de contagio fijado por el semáforo de Sanidad: registran más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Euskadi sigue en la situación más preocupante, ya que Gipuzkoa y Bizkaia registran las peores tasas del país. En el otro extremo, en Ceuta, Alicante y Valencia la incidencia se sitúa por debajo de los 50 casos y los contagios siguen descendiendo.

En estos momentos, la única provincia donde los contagios esta semana son ligeramente mayores a los de hace 14 días es Albacete, aunque la incidencia allí es solo de 60 casos por cada 100.000 habitantes. De entre las provincias donde los nuevos casos se han estancado, la que está en una peor situación es Zaragoza.

Para tener más información de cada provincia, la siguiente ficha proporciona datos relativos a los contagios, las defunciones y las hospitalizaciones más recientes en cada una de ellas así como la tendencia de estos indicadores las últimas semanas. Las cifras de hospitalizaciones y UCI solo incluyen a los casos que han dado positivo y han sido notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica.

El coronavirus en Fuente: Instituto Carlos III (datos actualizados a)

La siguiente tabla permite ordenar las provincias según distintos criterios: el número de casos y la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También se muestran las muertes acumuladas en las últimas dos semanas y la tasa por habitante.





Aunque seguimos en niveles altos de transmisión, la reducción de los contagios ha sido generalizada. En las provincias de la Comunitat Valenciana la incidencia actual es menos del 4% de la que registraron en el pico de la tercera ola. En Murcia y Ceuta los contagios se han reducido en una proporción similar. Las provincias que han logrado reducir menos su incidencia son las de Euskadi. En Bizkaia los nuevos casos ahora son la mitad de los que se detectaban en el peor momento de la pandemia en la provincia.

El siguiente gráfico compara las curvas de casos diarios y muertes diarias por fecha de diagnóstico de las 52 provincias españolas. Las cifras están ajustadas a la población de cada una de ellas.