El Lifeline atracará en Malta y algunos de los migrantes serán trasladados a Italia, según el primer ministro italiano

El barco de la ONG alemana Seenotrettung, que permanece muy cerca de las costas maltesas, atracará en la isla y una parte de los 234 migrantes rescatados que lleva a bordo irán a Italia, según ha afirmado este martes el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

Conte ha explicado que el primer ministro maltés, Joseph Muscat, le confirmó en una conversación telefónica que el barco, que lleva cinco días esperando un puerto tras el rechazo de Italia, atracará en Malta y que "se investigará a la embarcación para averiguar su efectiva nacionalidad y si se han respetado las reglas de derecho internacional por parte de la tripulación".

El Gobierno italiano lleva días amenazando con requisar el barco a la organización humanitaria, a la que acusa de "tener una bandera falsa", la holandesa, algo que los cooperantes han negado mostrando su documentación.

Asimismo, Conte ha asegurado que "Italia hará su parte y acogerá una cuota de inmigrantes que están en el Lifeline con la esperanza de que otros países europeos hagan lo mismo", según ha subrayado en un comunicado. El mandatario italiano ha agregado que "coherentemente" con el principio de la propuesta avanzada en la pasada cumbre informal sobre inmigración por Italia, dice, "quien desembarca en las costas italianas, españolas, griegas o maltesas, desembarca en Europa".

La ONG, de momento, no ha recibido una notificación oficial sobre esta decisión. "Desde hace días tenemos que leer en Twitter lo que nos pasa. Casi ningún mensaje directo. Ahora leemos que se nos permite entrar en Malta. Acogemos con satisfacción el apoyo maltés, pero ahora necesitamos que los países de la UE den la bienvenida a los ciudadanos. Eso es lo que pidió Malta, y eso es lo que pedimos nosotros", ha dicho en Twitter.

For days now we have to read on Twitter what happens to us. Hardly any direct message. Now we read, that we are allowed to enter Malta. We. welcome Maltese support, but we now need EU countries to welcome the people. That was what Malta asked for, and that is what we asked for. pic.twitter.com/7WCLIoA96k