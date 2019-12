Madrid creará un centro de emergencia para migrantes con casas prefabricadas cedidas por el Gobierno de Ayuso

Madrid tendrá a partir de enero un nuevo centro de emergencia para personas en situación de asilo y refugio que llegan a la ciudad. La Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, ha acordado con el Ayuntamiento ceder 20 casas prefabricadas para acoger a los migrantes que se quedan en las puertas del Samur Social porque no hay plazas suficientes en el municipio. Los módulos de vivienda pertenecen a la Agencia Social de la Vivienda y pueden acoger a 200 personas.

"Planteamos un centro de emergencia temporal junto con la Comunidad de Madrid ante la inactividad del Gobierno central, que no cumple con su competencia para ayudar a las personas que buscan asilo en España", ha defendido el concejal de Familias, Bienestar Social e Igualdad, Pepe Aniorte, tras la Junta de Gobierno. Estas personas se chocan con una larga lista de espera que retrasa su acceso al sistema de acogida estatal, por lo que acaban llamando a la puertas de los servicios sociales municipales.

Aniorte ha explicado que este centro no está pensado para que las familias se establezcan en las viviendas, sino como unas plazas de emergencia. "Habrá un flujo continuo, no es para que se estanquen. Estas personas suelen estar de media unos 30 días en recursos municipales", ha añadido. La previsión es que el centro, que aún no tiene ubicación, esté funcionando en el mes de enero "aunque no estén todas las plazas disponibles". "Está todo el Gobierno implicado en buscar esta situación urgente para instalar este centro de emergencia temporal de entre 200 y 300 plazas dependiendo de cómo se configuren estos módulos", ha remachado el delegado.

La gestión del recurso se adjudicará por concurso a alguna entidad social y tendrá "un proyecto específico de intervención para esta población", según el delegado, que no ha sabido explicar por qué el Ayuntamiento no ha utilizado como centro de emergencia alguna de las otras seis ubicaciones que propuso ceder al Gobierno. Uno de los espacios ya está funcionando, gestionado por el Gobierno central. "No hemos perdido la esperanza de que cojan el resto de ubicaciones, las otras seis. Esperamos que las 300 plazas que vamos a generar se puedan sumar las que pueda generar el Ministerio", ha justificado.

La presidenta regional ha asegurado, por su parte, que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está cumpliendo con sus funciones" cuando tiene la competencia "directa" de buscar soluciones para demandantes de asilo. "Nos deja a las comunidades solas sin ayudas, poniendo en marcha todo tipo de medidas para ayudar a las personas que huyen de sus políticas. ha dicho Díaz Ayuso a la diputada Isabel Serra en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Cómo son las viviendas

Según ha especificado el Gobierno regional en un comunicado, estas casas prefabricadas forman parte del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para situaciones de emergencia sobrevenidas. Cada vivienda tiene 60 metros cuadrados y cuenta con todos los equipamientos necesarios para ser habitadas.

Disponen de tres habitaciones, baño, cocina y salón. La instalación eléctrica está preparada para poder conectar radiadores y climatizar el espacio. El Ayuntamiento de Madrid determinará la parcela municipal donde se ubicarán y correrá con todos los gastos que acarrearán el transporte, instalación y montaje.

Estas viviendas fueron cedidas a Sri Lanka en 2005 por la Comunidad de Madrid para atender a los damnificados por los desastres naturales que afectaron a 14 países del sur de Asia.