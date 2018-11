Maydayterraneo denuncia la "demora" en la respuesta del Gobierno para poder zarpar para rescatar inmigrantes

El antiguo pesquero vasco 'Aita Mari', reconvertido en barco de rescate, permanece amarrado en el muelle de Pasai Donibane, Guipúzcoa, a la espera de poder partir al Mediterráneo para salvar vidas. Está listo para zarpar, explica a eldiario.es Maydayterráneo –proyecto promovido por las ONG Proemaid y Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) –, pero aún no ha podido hacerlo debido a la "lentitud", dicen, para recibir la autorización que debe expedir la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento.

"El Aita Mari está listo para auxiliar a las personas en peligro en el Mediterráneo Central. Pero el Gobierno español no nos ha dado ninguna respuesta a nuestra solicitud para navegar. Por eso, hoy hacemos público este silencio de la administración", sostiene Maydayterráneo.

Las organizaciones relatan que el pasado 8 de agosto presentaron en la Capitanía de Pasaia el proyecto de reforma del buque para su aprobación. Este organismo trasladó la solicitud con un informe favorable a la Subdirección General de Inspección Marítima, dependiente de Fomento, el 22 del mismo mes. Aún, dicen, siguen pendientes de "una firma" que apruebe el proyecto de reforma del barco.

"Tienen que decir si es conforme con las necesidades técnicas o no. Es un proyecto sencillo. No ha tenido ningún cambio estructural trascendente y el tiempo que ha pasado es más que razonable. No es algo que se haga habitualmente. Cada barco y reforma es un mundo, pero tres meses empieza a ser excesivo", sostiene Iñigo Miganjos, presidente de SMH.

Fomento solicitó hace un mes información complementaria que las organizaciones han remitido. La administración cuenta con un plazo de seis meses para contestar. "Una cosa es lo legal y otra lo razonable, Lo que tiene que hacer es revisarlo, porque el grueso del trabajo ya está hecho por la Capitanía. Hemos estado insistiendo por distintas vías. No es una respuesta razonable, si falta información o algo no es correcto, que nos lo digan. Desde la Inspección de Pasaia nos dicen que a los dos meses suelen contestar, no entiendo que se retrase", indica Miganjos.

"Como tiene el fin que tiene nos hace sospechar. No tenemos ninguna confirmación, pero sabiendo que se va a utilizar para dar asistencia en la mar, que se ha hecho la transformación con ese objetivo, sospechamos. Podría haber alguna razón ajena a las cuestiones estrictamente técnicas que demoran la resolución", prosigue.

Preguntadas por esta cuestión, fuentes del Ministerio de Fomento han asegurado a eldiario.es que la Dirección General de la Marina Mercante "todavía analizando el proyecto y, en cuanto pueda, emitirá" su informe. "Se está trabajando en ello", concluyen sin dar más detalles.

"Entendemos que su carga de trabajo puede ser alta, pero el objetivo de este buque debería de ser una prioridad para todos los actores relacionados con el mar: entre cinco y seis personas se ahogan al día ante la ausencia de políticas públicas de salvamento en el Mediterráneo central", argumentan por su parte las ONG, que van a lanzar una recogida de firmas "para mostrar al Gobierno de Pedro Sánchez la solidaridad" de la ciudadanía.

Tras estos trámites, el barco deberá pasar por una inspección para obtener finalmente el certificado provisional que le permita navegar. Miganjos denuncia que el "retraso" en el procedimiento está "demorando la salida" del barco a la zona de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central, en un momento en el que "no hay nadie prestando asistencia", en referencia a la falta actual de ONG de salvamento en el mar, que han visto su labor dificultada en los últimos meses por el cierre de los puertos italianos y trabas administrativas. Solo surca sus aguas, de momento, el remolcador Mare Jonio en una misión de observación y denuncia lanzada por la sociedad civil italiana.

"Pensar que podíamos salir en verano era ambicioso, pero sí esperábamos poder salir en otoño. Entramos en invierno y parece que tampoco vamos a poder salir. Aunque parte menos gente desde Libia, siguen saliendo a la mar y son fechas de un porcentaje de mortandad muy alto", apunta el presidente de SMH.

El 'Aita Mari', rebautizado así en honor a un popular marinero donostiarra fallecido en 1866 tras un rescate, se dedicaba a la pesca del atún y estaba condenado al desguace por el cese de actividad de sus anteriores propietarios. Lleva en proceso de transformación desde principios de junio, encaminada a desmontar el equipamiento específico para la pesca y poder reconvertirlo en un buque de salvamento.

Así, según detallan desde Maydayterráneo, las bodegas del barco han sido reformadas para ampliar el número de camarotes, habilitar una zona para que los rescatados estén a cubierto, una enfermería y una cocina más amplia. Con 32 metros de eslora, el antiguo pesquero podrá albergar entre 150 y 200 personas. En la tripulación, de 15 miembros, a punto a excepción del maquinista, habrá marineros y voluntarios, en su mayoría profesionales del mundo de las emergencias como socorristas y personal sanitario.