El Open Arms pide un puerto seguro para desembarcar a 73 personas ante la situación "crítica" en el barco

El Open Arms se encuentra en una situación "crítica", según ha expresado el jefe de misión a bordo del barco, Riccardo Gatti, en un vídeo que ha difundido la organización. En él, expresa que entre las 73 personas que rescataron este jueves, 69 hombres y cuatro mujeres, hay "casos bastante graves que necesitan atención médica especializada" y algunos "con mucha probabilidad tendrán que ser evacuados".

Entre los rescatados, hay dos niños de 3 y 4 años de edad y veinticuatro menores no acompañados. Algunos de los migrantes sufren shock traumático, quemaduras de segundo y tercer grado, heridas de arma de fuego, hipotermia grave y deshidratación.

"Es una situación que no se puede aguantar", lamenta Gatti. Explica que en su búsqueda de puerto seguro les han ofrecido Trípoli, pero que lo tuvieron que rechazar porque "todo el mundo sabe que no es un país seguro". También afirma que han solicitado desembarcar a Italia y a Malta, pero que de momento no han recibido respuesta.

"Está claro que tenemos que volver a pedir a Italia, a Malta y a la UE que proteja la vida de las personas y que cumplan con las convenciones internacionales", subraya el jefe de misión a bordo del barco.

Este domingo se encuentran en aguas territoriales italianas, porque "nos han permitido acercarnos un poco más a la costa", dice Gatti, debido al temporal que están atravesando, donde han vivido "lluvias y olas de hasta tres metros".

Además del Open Arms, también se encuentra a la espera de un puerto seguro el Aita Mari, que rescató este jueves a 78 personas. El Ocean Viking, el otro barco que buscaba autorización para desembarcar y que había rescatado a 213 migrantes, podrá hacerlo en el puerto de Messina, en la isla de Sicilia, este domingo.

Así lo ha expresado Médicos Sin Fronteras en un mensaje en sus redes sociales, en el que asegura que "a medida que el tiempo está empeorando, esperan que las personas que han sido rescatadas por el Open Arms y el Aita Mari puedan desembarcar pronto también".

UPDATE: the #OceanViking has just been assigned #Messina in Sicily as a place of safety to disembark 213 survivors rescued in the central Mediterranean this week.

As weather deteriorates, we hope the people rescued by #OpenArms and #AitaMari will soon be allowed to disembark too. pic.twitter.com/l4T4oEBkS4