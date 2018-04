La justicia italiana confirma la incautación del barco de rescate de una ONG alemana

El Tribunal Supremo italiano ha confirmado este martes la incautación del barco "Iuventa" de la ONG alemana Jugend Rettet, inmovilizado en el puerto de Trapani, en la isla de Sicilia, desde agosto de 2017 en el marco de una investigación por "facilitar la inmigración ilegal". La organización fletó esta nave en 2016 para el rescate de migrantes y refugiados que tratan de cruzar el Mediterráneo central.

Se trata de un caso similar al de la ONG española Proactiva Open Arms, cuyo barco fue inmovilizado de manera cautelar y posteriormente liberado por decisión del Tribunal de Ragusa, aunque sigue la investigación contra dos de sus integrantes por favorecer la inmigración ilegal.

Because #SeaRescueIsNotACrime

All of our support @jugendrettet #FreeIuventa pic.twitter.com/5CEaK4Iufb