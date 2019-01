Trump visitará la frontera con México en pleno cierre del Gobierno por la falta de apoyos para financiar el muro

El presidente estadounidense, Donald Trump, sigue aferrado a la idea de construir un muro fronterizo con México pese a la falta de apoyos. Este lunes, ha dado un giro a su estrategia al anunciar un mensaje a la nación y una visita a la frontera, en la tercera semana de un cierre administrativo sin visos de solución.

Trump buscará sumar apoyos en la opinión pública al abordar en una alocución que se transmitirá este martes en un horario de máxima audiencia la "crisis" que, defiende, vive el país en la frontera sur, a la que llegará dos días después para reunirse con las autoridades en la zona.

"Me complace informarles de que me dirigiré a la Nación sobre la crisis humanitaria y de seguridad nacional en nuestra frontera sur", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter, al tiempo que ha especificado que el mensaje será a las 9:00 de la noche (02:00 GMT).

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.