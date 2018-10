34 personas mueren en una patera después de que Marruecos rechazase la ayuda de España para salvar sus vidas

"Ya hay varios muertos y vamos a morir todos si no viene nadie", rogaban por teléfono a la ONG Caminando Fronteras los ocupantes de una patera tras quedar a la deriva el domingo frente a las costas marroquíes. Los 60 migrantes a bordo pidieron ayuda a Salvamento Marítimo, pero su barca se encontraban en la zona de rescate alauí. "En varias ocasiones se ofreció colaboración a Marruecos. Nunca respondieron", confirman desde el organismo dependiente de Fomento.

Hasta más de 24 horas después, nadie acudió a su auxilio. Y parte de las sospechas de quienes rogaban ser rescatados se cumplieron: 34 personas, entre ellas un niño y una niña, han muerto o desaparecido, según el recuento realizado por Caminando Fronteras. Once cadáveres se encuentran en la morgue de Nador, entre ellos el de uno de los menores, señalan desde la ONG.

"Habían salido el domingo de madrugada. Desde las cinco de la madrugada, estuvieron pidiendo auxilio. Llamaron al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo porque a poca distancia de la zona de salida la zodiak se les caía a cachos", explica la activista Helena Maleno, que recibió sus llamadas de socorro.

Durante la madrugada del 30 de septiembre, el Centro de Coordinación español de Salvamento Marítimo recibió una alerta de la existencia de una barca en apuros "cerca de la costa de Marruecos", según confirman desde el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que aseguran haber trasladado la información a Marruecos "en varias ocasiones" sin recibir contestación.

"Desde Salvamento Marítimo se pusieron en varias ocasiones en contacto con el Centro de Coordinación de Salvamento Marroquí para comunicar la alerta. Se ofreció colaboración por si fuera necesaria y no se obtuvo respuesta", detallan desde del organismo de rescate. "Recibieron el aviso, pero no contestaron".

"A lo largo de la jornada, desde el Centro de Coordinación de Almería, se logró el rescate de 318 personas de siete pateras localizadas en el Mar de Alborán", añaden las mismas fuentes, recordando su labor de salvamento.

Mientras las autoridades de rescate españolas avisaban a las marroquíes y esperaban su respuesta, los supervivientes observaban morir poco a poco a algunos de sus compañeros de viaje. "Tuvimos la última comunicación a las 17 horas del domingo (hora marroquí). Segúan allí, enfrente de la costa. Entonces, ya había 20 fallecidos. Se iban muriendo poco a poco", lamenta Maleno, quien desde entonces rogaba el auxilio de la embarcación a través de las redes sociales.

ALERTA 📢" Ya hay varios muertos y vamos a morir todos si no viene nadie". Son 60 personas, entre ellas 20 mujeres y 3 niños, que llevan horas pidiendo auxilio porque se hunden frente a las costas de Marruecos #FronteraSur — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 30 de septiembre de 2018

Marruecos rescató la embarcación cuando era demasiado tarde. Según los testimonios recabados por Caminando Fronteras, la Marina marroquí alcanzó la patera durante la tarde de este lunes.

Según los supervivientes, 34 personas han muerto y desaparecido durante el tiempo de espera. Entre ellos, un niño y una niña. "La madre de la niña ha sobrevivido", añade Maleno.

"Los supervivientes están muy mal. Han pasado muchas horas de agonía, muchas horas de tragedia. El shock es horrible. Muchos ni hablan si quiera", describe la defensora de los derechos de los migrantes.

La ONG Caminando Fronteras lleva años denunciando "fallos en la coordinación" entre las autoridades españolas y marroquíes en materia de rescate. Según indican, no es la primera vez que España avisa a Marruecos de pateras en riesgo pero estas no son rescatadas o acaban en tragedia. "Los medios de rescate de Marruecos no están preparados, son embarcaciones militares de escasa experiencia en salvamento", declaraban las comunidades de migrantes en el último informe de la organización.

Sin contar con este último naufragio, al menos 364 personas han muerto tratando de cruzar las aguas que separan Marruecos y España, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las ONG especializadas y organismos como Acnur han reclamado en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso para evitar que estas personas se vean empujadas a arriesgar su vida en el mar.

Rescatadas 434 personas en el Estrecho y Alborán

Los rescates continúan en las aguas fronterizas. Salvamento Marítimo está trasladando a 375 migrantes que intentaban llegar a España a bordo de siete pateras en el Mar de Alborán.

Por otro lado, en el Estrecho, el buque Luz de Mar ha rescatado esta mañana a 52 personas de una patera y a siete personas de otra, según informa la agencia EFE.