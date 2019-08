Ábalos rechaza cualquier responsabilidad en la Operación Chamartín: "Yo solo apoyé políticamente a Carmena"

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE expresa su "indignación" por haber sido incluido en la denuncia presentada por IU y Podemos en la Fiscalía Anticorrupción "A mí la señora Carmena me vino a ver para pedir el apoyo, y yo con buena fe, apostando por que la señora Carmena no podía estar mezclada en ningún proyecto especulativo, la apoyé políticamente", dice Afirma no comprender por qué no se ha incluido en la denuncia a la ex alcaldesa, que reformuló el proyecto, ni al actual alcalde y el gobierno de la corporación que esta semana pasada aprobó el proyecto por unanimidad