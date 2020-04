CCOO y UGT convocan un Primero de Mayo "virtual" que reivindique el papel esencial de los trabajadores y un cambio de modelo productivo

La tradicional manifestación del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, no podrá avanzar por las calles debido a la pandemia del coronavirus. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han informado este martes de los actos que organizarán para que esta fecha mantenga su carácter reivindicativo. Por la mañana, las centrales sindicales convocarán una "manifestación virtual" y, en la tarde, habrá un concierto que también se emitirá de manera online en el que se homenajeará a los trabajadores en esta crisis por la COVID-19, especialmente a los de servicios esenciales que han estado expuestos al virus para desarrollar su labor.

Los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), ha explicado los actos organizados en estos momentos de confinamiento. "No va a haber la convocatoria de una manifestación física en las calles, pero queremos que se dé la oportunidad a los trabajadores que quieran de conectarse con nosotros y participar a través de las redes sociales, hacer una manifestación virtual que nos permita situar el Primero de Mayo como un acontecimiento que, tras más de 125 años de historia, continúa reivindicando los derechos de los trabajadores", ha explicado Álvarez.

Los responsables sindicales han explicado en la rueda de prensa sobre todo las reivindicaciones que defenderán en este Primero de Mayo marcado por la crisis del coronavirus y que, en su opinión, deja varias lecciones sobre el mundo del trabajo. Las principales líneas de reivindicación son tres: la defensa del papel "esencial" de los trabajadores, de los servicios públicos y de un cambio del modelo productivo y del mercado laboral, para que la economía se sustente más sobre la industria y se reduzca la inestabilidad y precariedad de las plantillas.

Además, hay demandas concretas más específicas de estos días, como poner en marcha con urgencia el Ingreso Mínimo Vital (y una renta de emergencia antes de que esto suceda para atender a la falta de ingresos que tengan algunas familias en estos días), así como un Pacto de Estado para la salida de la crisis del coronavirus.

Los trabajadores, "esenciales" en esta crisis

"Es un Primero de Mayo en el que no nos vamos a poder tocar ni abrazar en las calles, pero pocas veces queda tan patente la importancia de los trabajadores y trabajadoras para la sociedad", ha sostenido Unai Sordo, que ha recordado que esta crisis demuestra el papel esencial de las plantillas ante quienes "habían teorizado sobre el fin del trabajo" y aquellos que rechazaban que los trabajos no cualificados o peor pagados "no merecían el SMI" de 950 euros acordado este año. Sordo ha mencionado en especial a los trabajadores del campo, cuya laboral ha seguido siendo esencial para mantener el abastecimiento de la población en estos días.

Los líderes sindicales han puesto el foco en especial en los profesionales que se han visto señalados estos días por su labor esencial y han seguido trabajando: los sanitarios, el personal sociosanitario y de cuidado de mayores y dependiente, las limpiadoras, los trabajadores de supermercados, los agricultores, los transportistas y una larga lista de trabajadores también del sector público, por ejemplo, los del SEPE y la Seguridad Social, que están tramitando en estos días una avalancha de prestaciones de desempleo por los ERTE aplicados en las empresas.

Desde las organizaciones sindicales han reivindicado los derechos laborales de estas personas, muchas veces con salarios muy bajos y gran inestabilidad y precariedad laboral.

"Muchísimas gracias por vuestra entrega y por la profesionalidad", ha destacado Pepe Álvarez, que ha destacado que muchas personas no solo se han jugado la salud al ir a trabajar en esta pandemia, sino que "algunas veces se juegan hasta la vida". Sordo ha recordado también a todos los fallecidos por el coronavirus, con una mención especial a las personas de avanzada edad que "lucharon por la democracia y los derechos sociales y laborales" que se celebran en el Primero de Mayo.

Lo público en la cohesión social

CCOO y UGT también aprovechan este Primero de Mayo para defender la fortaleza de los servicios públicos, con la mirada puesta en el ejemplo de la sanidad pública en esta emergencia sanitaria. "Un Estado como España decide que pone 70.000 millones de euros", ha subrayado Unai Sordo, gracias al pago de impuestos, para que el sistema público atienda de manera universal a su población. "Para que una persona que enferma solo tenga que pensar en cómo curarse y no en cómo paga la factura" en un hospital, ha mostrado como ejemplo, en contraste con lo que sucede en países como EEUU.

"Reivindicamos algo que siempre hemos considerado un pilar esencial del Estado de bienestar, los servicios públicos, que sufrieron los recortes durante la gestión neoliberal de la crisis de 2008 y con los que algunos poderes autonómicos se han ensañado y que deben ser considerados un bien social ahora y siempre", recoge el manifiesto de ambas organizaciones.

Los sindicatos también han destacado su labor de representación de los trabajadores en estos días, tanto en la mesa de diálogo social (con acuerdos como la mayor protección por desempleo en los ERTE), como dentro de las empresas, en la defensa de mayores niveles de protección de las plantillas y la negociación con las empresas de medidas como los ERTE.

Cambio productivo y laboral

Por último, los dirigentes sindicales han subrayado la urgencia de un cambio del modelo productivo en España, con más presencial de la industria y actividades con alto valor añadido. Aunque el turismo siga siendo importante para la economía española, ha defendido Pepe Álvarez, en la actualidad hay una alta dependencia de este sector, muy estacional, y que en esta ocasión se ha visto especialmente afectado por las medidas preventivas contra la pandemia. "Tenemos que reforzar la industria, que nos va a dar más y mejor empleo", ha sostenido el secretario general de UGT.

Sordo ha ahondado en la radiografía que nos ha dejado esta crisis sobre uno de los principales problemas del mercado laboral en España: la alta temporalidad. El 70% de los 900.000 empleos destruidos desde mediados de marzo a mediados de abril son temporales, según los datos de la Seguridad Social. El líder de CCOO ha defendido que "hay que limitar en serio la contratación temporal en este país".