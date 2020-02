Competencia abre expediente sancionador a Idealista y otras seis plataformas inmobiliarias por fijar precios

La CNMC ha abierto un expediente sancionador contra Idealista, Look and Find y otras cinco empresas de intermediación por posibles prácticas restrictivas de la competencia. El organismo ve indicios de mala praxis y va a investigar si han existido coordinación de precios y otras condiciones comerciales por parte de intermediarios inmobiliarios. Esta coordinación se habría instrumentado, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas informáticas y habría sido facilitada por empresas especializadas en soluciones informáticas a través del diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos.



En concreto las actuaciones se realizan contra CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Idealista SA; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; y Servicio Multiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS).

Según fuentes del organismo, usaban algoritmos que a la postre encarecían el precio de la vivienda. Es la primera vez en España (la segunda en Europa) que se incoa expediente sancionador contra una plataforma inmobiliaria por su uso de un algoritmo.

Cuando anunció su investigación, Competencia explicaba que "se trataría de acuerdos y/o prácticas concertadas para la fijación, directa o indirecta de precios y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible".

Por ello, había procedido a inspeccionar la sede de varias empresas que prestan servicios de intermediación inmobiliaria y empresas proveedoras de software inmobiliario, por la fijación de comisiones para la venta y el alquiler de inmuebles, así como el posible empleo de algoritmos para posibilitar la práctica investigada.

Se inicia ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC. El organismo recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia. Puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.

Índice público de precios

Precisamente este martes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha adelantado que a finales de marzo se publicará el índice de precios del alquiler, en el que habrá datos oficiales sobre el coste de los arrendamientos, hasta ahora supeditado a las estadísticas de los portales inmobiliarios como Idealista.

"Esto es un gran avance, nos va a dar fiabilidad, robustez en los datos, nos va a dar datos censales y no de encuesta, y va a ser un indicador también para los precios", ha recalcado. El pasado mes de enero la Agencia Tributaria ya había rastreado las declaraciones del IRPF de los ejercicios comprendidos entre 2015 y 2018 para extraer los datos necesarios para que el Ministerio elabore estos índices de referencia. En el decreto de alquiler aprobado el pasado año se hablaba de un plazo de ocho meses que se cumplieron el pasado noviembre, si bien es cierto que entre medias se produjeron dos convocatorias electorales.

Este índice de precios debería servir de base a una posible limitación de la subida de precios del alquiler una vez que se faculte a los ayuntamientos a que adopten esta medida.