Cabify dobla la facturación en 2018 y apunta a los reguladores: "Están más dedicados a proteger que a la innovación"

El consejero delegado de la plataforma de transportes señala que es un mito que no paguen impuestos en España: "Todavía no pagamos el Impuesto de Sociedades porque no somos rentables pero abonamos unos 8 millones por otros impuestos" La compañía facturó 144 millones en 2018, un 98% más que en año anterior, aunque el resultado de explotación negativo de cuatro millones de euros Vicente Pascual ha explicado que siguen con sus planes de integración con el sector del taxi y que están probando cómo funciona solo en la ciudad de Santander