China podría detener a delegados de Apple si no cumplen con la prohibición de venta de iPhone

El abogado que representa a la fabricante de chips estadounidense Qualcomm en su demanda contra Apple por infracción de patentes en China, Jiang Hongyi, advirtió hoy de que los delegados de la empresa estadounidense en el país podrían ser detenidos si no cumplen con la prohibición de vender ciertos modelos del iPhone.

En caso de que se incumpla la sentencia del tribunal -recurrida por la compañía de Cupertino (California, EE.UU.)- y de acuerdo a la legislación china, Qualcomm podría solicitar multas, arrestos y restricciones a la salida del país para los representantes legales de las cuatro subsidiarias chinas de Apple.

Según el medio económico Yicai, Jiang explicó que la demandante podría exigir que el incumplimiento quedase registrado en el sistema de crédito social de China, con el que Pekín quiere que los ciudadanos estén clasificados por puntos que se acumulan o se pierden por factores como su situación económica o sus opiniones en redes sociales.

Jiang apuntó que Qualcomm ha solicitado una orden de ejecución al tribunal popular intermedio de Fuzhou (en el sureste), y aseguró que "la buena voluntad de Apple se verá en entredicho si se castiga duramente a la empresa por resistirse a acatar la prohibición".

Mientras tanto, Apple espera a que la justicia china decida sobre el recurso que interpuso el pasado día 10.

Poco antes, en esa misma jornada, Qualcomm anunció que el tribunal de Fuzhou había "aceptado dos solicitudes preliminares" contra cuatro subsidiarias chinas de Apple, a las que había ordenado que dejaran "inmediatamente" de "violar dos patentes" al importar, vender y ofrecer "sin autorización" varios de sus productos.

Los modelos afectados por la sentencia son los iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

El fabricante de chips explicó que las patentes en cuestión permiten ajustar y cambiar el tamaño y apariencia de las fotografías, así como manejar aplicaciones utilizando la pantalla táctil mientras se ven, utilizan o descartan otras en el teléfono.

Asimismo, Qualcomm señaló que tiene pendientes acciones similares para buscar indemnizaciones por parte de Apple en relación con otras infracciones de patentes en China y otras "jurisdicciones del mundo".