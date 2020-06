Duro Felguera ficha a Elena Pisonero como consejera tras incorporar a Jordi Sevilla y Valeriano Gómez

Duro Felguera incorpora a otra persona con pedigrí político para su consejo de administración. La ingeniería ha anunciado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento como consejera independiente de Elena Pisonero, ex presidenta de Hispasat, ex secretaria de Estado y ex diputada del PP, "para impulsar la actividad de Duro Felguera en el ámbito de las energías renovables y las nuevas tecnologías".

El fichaje llega solo unas semanas después de que en abril el grupo asturiano, que está en una delicada situación financiera, nombrase consejero al exministro y ex presidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla, y tras haber incorporado a principios de año a otro exministro de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez.

La nueva consejera de Duro Felguera, que actualmente es presidenta ejecutiva de Taldig, firma de asesoría estratégica para la transformación de empresas, fue presidenta de Hispasat desde 2012 hasta octubre de 2019. Cesó tras la llegada de Sevilla a la presidencia de Red Eléctrica, que entonces acababa de comprar el operador de satélites. Ahora, ambos coincidirán en el consejo de Duro Felguera.

Elena Pisonero es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con títulos de diversas instituciones académicas como ESADE, Harvard Business School, Columbia Business School, INSEAD, New York University, IMD Business School, MIT Solan School of Management o la Standford University Graduate School of Business.

En el ámbito de la Administración pública, Pisonero fue jefa de gabinete del entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato (1997-1998) y, posteriormente, secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa (1998-2000). En octubre de 2000 dejo su escaño de diputada tras su nombramiento como embajadora de España ante la OCDE con sede en París, cargo que ocupó hasta 2004.

Pisonero también es consejera independiente de Avio, compañía líder en propulsión espacial, y Solaria, empresa dedicada al sector de la energía renovable. Además, participa de forma no retribuida en consejos (Unicef España), 'think tanks' (Bruegel, Real Instituto Elcano) y observatorios económicos (EOI) y tecnológicos (Retina).