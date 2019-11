Los consumidores cuestionan la compra de Air Europa por Iberia porque controlará el 72% de los vuelos nacionales

Este lunes el Grupo IAG (matriz de Iberia y Brithis Airways) ha anunciado que tomará el control de su rival Air Europa. Una operación que se llevará a cabo en 2020 y costará 1.000 millones de euros, según el comunicado emitido de manera conjunta con el holding turístico Globalia (dueña de Air Europa). La unión de los dos mayores operadores aéreos a nivel nacional aún debe ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y tiene que esperar al visto bueno de Bruselas, ya que supondría quedarse con el 72% de la oferta de los vuelos nacionales, según alerta desde la organización en defensa de los consumidores Facua.

"Si se lleva a cabo según los términos expuestos en el comunicado, sería negativo para los usuarios por la ausencia de competencia", comenta el portavoz de Facua Rubén García, quién espera que la CNMC valore si debe frenar la propuesta debido a la posición de dominio que adquiriría el grupo IAG u obligarlo a ceder alguna ruta. Si se produjera la fusión en los términos establecidos, Ryanair se quedaría como la segunda compañía con una cuota del mercado nacional del 15%, apuntan desde Facua.

Para Ignacio Rubio, presidente de la asociación española de usuarios empresarios y profesionales del transporte aéreo (ASETRA), la operación es positiva porque Air Europa no estaba siendo competitiva en precios y tras la adquisición se verá un abaratamiento del billete gracias a la reducción de costes. "La operación se realiza principalmente por el mercado que tiene Air Europa en vuelos de largo recorrido con destino a Suramérica y Centroamérica", señala. Un mercado donde la aerolínea posee el 7% de las rutas y compiten con la propia IAG y Air France-KLM (19% ambas).

Actualmente, Air Europa ofrece viajes a 69 destinos con una flota de 66 aviones y transporta anualmente 11,8 millones de clientes. En España opera principalmente con viajes de largo recorrido cuyo destino son las islas (Canarias y Baleares). "También aprovechan las escalas internacionales para recoger a los viajeros que viajan con destino a Palma de Mallorca", apunta Rubio. En Palma de Mallorca, Air Europa tienen un importante hub (centro de conexiones).

Más rutas y más frecuencias

Fuentes cercanas a la compañía apuntan que la operación va permitir crecer al holding empresarial en otros mercados, ya que al unir fuerzas podrán abrir nuevas rutas. Ponen de ejemplo lo sucedido tras la incorporación de Vueling a IAG, se incorporaron 70 aviones más que en 2012 que permitieron reforzar el aeropuerto de Barcelona con 11 millones de asientos y 50 destinos más.

Según el comunicado, Air Europa continuará funcionando de forma independiente, de manera que no se cerrará ninguna ruta actual y se mantendrá a los 3.400 empleados de la compañía aérea. Como consecuencia, el usuario se podría encontrar una ruta donde puede elegir entre varias empresas que pertenecen a la misma compañía. Algo que desde Facua no comparten: "Me da igual que como usuario pueda elegir entre cuatro marcas distintas (Vueling, Iberia, Iberia Express, Air Europa) si todas son de IAG. Serán rutas sin competencia".

Para Rubio esta situación solo ocurrirá cuando no haya nadie más que quiera hacer dicha ruta. "Cuando pase el tiempo establecido por ley, en torno a un año, se eliminarán las duplicaciones", apunta Rubio, quién no teme una posición de dominio porque la aviación está regulada por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA)

¿Bajada de precios?

En el comunicado emitido por IAG, se anuncia que "las sinergias que se consiguen perteneciendo a un gran grupo permiten competir con precios más bajos y mejores servicios". Ponen de ejemplo la unión de Iberia y British Airways y los acuerdos de negocio conjunto del Atlántico Norte o de Japón.

Sin embargo, desde Facua no comparten esta valoración: "Siempre se anuncia que va a ser positivo sin argumentos. En otras fusiones anteriores no hubo bajadas de precios para los usuarios". Para el portavoz de Facua el objetivo de la operación está claro: "IAG busca aumentar los beneficios, no lo hace por altruismo y por mejorar el servicio de los usuarios ".

"Air Europa no era rentable", apuntan desde ASETRA. Por ello, IAG deberá llevar a cabo una nueva estrategia para mejorar la rentabilidad. Un plan, que para Rubio, pasa por vincular Air Europa con las otras marcas del grupo y ofrecer rutas con código compartido a un precio menor. "Podremos comprar un billete de Air Europa donde ponga operado por Vueling", comenta. Actualmente, los billetes de la aerolínea son muy superiores a los de su competencia.