Antonio Garamendi, elegido por aclamación presidente de la CEOE

La patronal CEOE ya tiene nuevo presidente. Antonio Garamendi ha sido elegido por aclamación sucesor de Juan Rosell al frente de la principal patronal de empresarios del país. Al ser el único candidato para el puesto, la asamblea general de la CEOE ha acordado elegir al directivo vasco por aclamación, es decir, sin la necesidad de que los miembros de la asamblea votaran.

El empresario que ha ostentado el puesto de presidente hasta este miércoles, Juan Rosell, ha proclamado su último discurso al frente de la CEOE ante los miembros de la asamblea, en un auditorio del Ifema de Madrid que llena una mayoría de hombres.

El mensaje de Rosell ha sido muy breve, no ha superado los ocho minutos, en los que ha defendido su paso por la patronal y agradecido a su equipo la labor realizada. El empresario ha recordado que ha afrontado años difíciles en su mandato, tanto por la coyuntura externa (de crisis económica) como por el contexto interno, dada la crisis en la reputación de la organización ligada a los escándalos de corrupción de su expresidente Gerardo Dían Ferrán, que fue encarcelado en 2012.

En este sentido, Rosell ha defendido el código ético de la CEOE que acordó bajo su presidencia y la mejora en la auditoría de la organización, respecto a la previa, que ha calificado de "ridícula".

Crítica a los ataques internos

El empresario catalán ha aprovechado su breve discurso para lanzar un mensaje a los críticos con su labor dentro de la organización, que han atacado al presidente de la CEOE sobre todo por su postura ante el independentismo catalán. Uno de los últimos focos de conflicto surgieron por la visita de Juan Rosell al político Oriol Junqueras en la cárcel.

Rosell ha defendido que siempre ha hablado en nombre de la organización que ha representado, no en el suyo propio. "No he querido ser víctima de mis palabras, pero incluso cuando no las he dicho, han comenzado los ataques", ha afirmado con claridad para los críticos.

El catalán ha cerrado su discurso son un mensaje para su sucesor, Antonio Garamendi, en el que de nuevo ha señalado los obstáculos internos: ha deseado a Garamendi "muchos éxitos" y que "no le pongan trabas en el camino".

Garamendi se estrena con un chiste de vascos

El nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cumplido con su fama de "afable", y se ha estrenado ante la asamblea general de la patronal con varias bromas (y, en concreto, un chiste de vascos).

Antes de pronunciar su primer discurso oficial, Garamendi ha subido al escenario para agradecer el apoyo de los asistentes y ha llamado a los congregados a tomar un aperitivo antes de su primer mensaje institucional como presidente de la CEOE, al que asistirá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. "Los empresario somos inteligentes", ha afirmado, dado el margen de una hora para que los miembros de la patronal tomaran un descanso.

Por último, Garamendi ha pronunciado un chiste de vascos, protagonizado por Patxi y Txomin, que se ha saldado con las risas del auditorio. En la broma, sobre la rápida elección por aclamación, Garamendi ha mencionado una conversación entre los dos personajes: "Qué hacemos tú y yo charlando y discutiendo tantas horas cuando lo hubiéramos arreglado a guantazos en un minuto y medio".

Finalmente, el aplauso de bienvenida al presidente Antonio Garamendi, más sonoro y largo que el que ha cerrado el discurso de Juan Rosell, ha quedado acompañado por casi una mayoría del público en pie.