Rato denuncia presiones del Gobierno de Rajoy en Bankia "sin ninguna base legal"

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha denunciado este lunes que sufrió presiones por parte del Gobierno de Mariano Rajoy para que aumentara los saneamientos "sin base legal alguna y sin la cobertura de las normas contables del Banco de España", según informa EFE.

Así ha respondido el también exvicepresidente económico del Gobierno en su cuarta sesión de interrogatorio por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el marco del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Rato ha relatado que el Gobierno le instó, "en una reunión en la que estaban presentes tres competidores", a que elevara de 7.000 hasta cerca de 15.000 millones de euros los saneamientos.

Esta solicitud, "que no había sido hecha por el Banco de España", no respondía tampoco a un cambio en el "entorno", y se le planteó en el transcurso de una cena celebrada el 15 de abril.

Sobre este punto, Rato ha asegurado desconocer "qué se les pedía a otras entidades, pero en las cenas conmigo se traen a 'otros' para que nos digan las cifras", una muestra del "nerviosismo y pánico" de las autoridades y de las "presiones políticas" a las que tuvo que hacer frente.

Como consecuencia de ello, se elaboró una "situación macroeconómica caótica" y se diseñó un posible aumento de provisiones. Pero "lo elaboramos a petición del Ministerio de Economía, no del Banco de España", ya que el regulador "no me propone nada, es el Ministerio", ha reiterado.

Por otro lado, Rato ha asegurado que confiaba en poder devolver los 6.000 millones de euros recibidos por parte del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), pero se ha defendido añadiendo que "lo posible puede luego no suceder", según informa Europa Press.

Rato ha explicado que la forma más conveniente de darle a los preferentistas un instrumento líquido que pudieran vender era con el intercambio de las preferentes por acciones del banco. "Pensamos que podíamos canjear más preferentes por acciones y tener más accionistas, de forma que con el exceso de dinero que se generara se pagaría una parte del Frob", ha indicado.

En este sentido, el banquero, actualmente bajo prisión por el caso de 'las tarjetas black', ha asegurado que el valor de las acciones de Bankia evolucionaba "como la de los demás bancos". Según ha dicho, el propio Banco de España reconocía que la situación de la entidad era similar e incluso mejor que la de sus pares.

"No teníamos problemas de liquidez ni de retirada de depósitos, lo que llegó luego con la intervención", ha subrayado. Al mismo tiempo, ha añadido que los problemas se ampliaron justo después de que se aprobara el Real Decreto 2/ 2012 de saneamiento del sector financiero, conocido como 'Guindos II'.