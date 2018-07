UE y Mercosur se reúnen entre acusaciones de falta de compromiso para un acuerdo que se demora

La Unión Europea (UE) y el Mercosur comienzan hoy en Bruselas una nueva ronda de negociaciones para sellar su acuerdo comercial tras unas semanas en las que ambos bloques han advertido de una falta de compromiso y flexibilidad para cerrar un tratado que se demora casi dos décadas.

La ronda de negociaciones, que comienza hoy y se prolongará previsiblemente hasta el próximo viernes, reunirá a los jefes negociadores y equipos de expertos de ambos bloques para buscar un consenso en los asuntos en los que aún no han logrado un acuerdo.

Los capítulos más espinosos continúan siendo los coches, las piezas de automoción, las indicaciones geográficas, el transporte marítimo y los productos lácteos, todos asuntos claves que deben quedar cerrados antes de poder dar el "salto" al nivel político en las negociaciones.

El paso de las conversaciones a un perfil más político en lugar de técnico, con comisarios europeos y cancilleres en lugar de negociadores, no garantiza un resultado positivo, pero se trata de un paso necesario antes de llegar a un acuerdo político en el pacto.

Los últimos contactos entre el bloque europeo y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) habían sido una discusión a nivel técnico a mediados de mayo y una ronda de negociación que se celebró entre el 4 y el 8 de junio en Montevideo.

No obstante, los últimos encuentros se han visto marcados por las declaraciones previas de portavoces comunitarios y cancilleres del Mercosur, que se han advertido mutuamente de falta de compromiso y de flexibilidad en sus ofertas, lo cual limita las posibilidades de un consenso.

La Comisión Europea había avisado a mediados de junio, a través de su portavoz de Comercio, Daniel Rosario, de que el Mercosur aún tiene "trabajo por hacer" en varios capítulos de cara a la conclusión del tratado, y apenas dos semanas antes les instaron a hacer un "esfuerzo considerable" de cara a la ronda de Montevideo.

Fuentes comunitarias reiteraron hoy a Efe que aún es prematuro prever que los representantes políticos de ambas partes se reúnan para progresar al nivel político y advirtieron de que "cualquier paso de las negociaciones al nivel político dependerá de los progresos que se alcancen" en la ronda que comienza hoy.

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, había anunciado que se reuniría, junto a sus tres homólogos del Mercosur, con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y con el comisario de Agricultura, Phil Hogan, el 18 de julio en Bruselas, pero fuentes comunitarias dijeron hoy a Efe que este encuentro aún no está confirmado.

Los cancilleres estarán en la capital comunitaria de todas forma para participar el 16 y 17 de julio en un encuentro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE.

También el bloque latinoamericano, a través del propio Loizaga, entre otros, ha llamado repetidamente a la UE a "mostrar una flexibilidad".

"No puede ser que después de 20 años no podamos llegar a un acuerdo, pero no nos quieran tirar todo el fardo al Mercosur, la UE también tiene su responsabilidad", dijo el canciller.

La fase final del acuerdo con Mercosur, que negocian un acuerdo de asociación desde 2000 pero han avanzado a un ritmo mayor desde 2016 hasta ahora, llega en un contexto de tensiones comerciales de EEUU con el resto de sus socios por sus aranceles al acero y al aluminio.