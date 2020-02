La UE vuelve a incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han aprobado este martes una actualización de la lista de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales". Y ha añadido a Islas Caimán, Palaos, Panamá y Seychelles por "no haber cumplido, en el plazo convenido, las reformas fiscales a las que se habían comprometido ante la UE".

Además, el Ecofin ha revisado algunos de los compromisos adoptados por países de la lista gris de paraísos fiscales, por quienes han prometido adecuar sus sistemas fiscales a los niveles europeos en los próximos meses.

Por ejemplo, en materia de transparencia, la UE ha dado a Turquía hasta el 31 de diciembre de este año para que realice "progresos tangibles" en la aplicación "efectiva" del intercambio automático de información tributaria con los Estados miembros, informa Europa Press, que explica que otros, como Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia o Tailandia tienen hasta el 31 de agosto de este año para firmar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE y hasta el 30 de agosto de 2021 para ratificarlo.

Según la UE, 16 países y territorios (Antigua y Barbuda, Armenia, las Bahamas, Barbados, Belice, las Bermudas, Cabo Verde, Curazao, las Islas Cook, las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas, Montenegro, Nauru, Niue, San Cristóbal y Nieves y Vietnam) "han conseguido aplicar todas las reformas necesarias para cumplir los principios de buen gobierno fiscal de la UE antes del plazo acordado".

La lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, que forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia de fiscalidad se creó en diciembre de 2017 y se basa en un proceso continuo consistente en: "El establecimiento de criterios acordes con las normas fiscales internacionales; el análisis de los países con arreglo a esos criterios; el diálogo con los países que no los cumplen; la introducción en la lista de países y territorios y su retirada de la misma en caso de que se comprometan a cumplir los criterios o tomen medidas para ello; el seguimiento de los acontecimientos para que los países y territorios no retrocedan respecto a anteriores reformas.

"La lista incluye países y territorios que, o bien no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre buen gobierno fiscal, o bien no han cumplido a tiempo su compromiso de introducir reformas tendentes a respetar los criterios de la UE", explica el Ecofin.

El Consejo seguirá revisando y actualizando periódicamente la lista en los próximos años, teniendo en cuenta la evolución de los plazos en los que los países o territorios deban cumplir sus compromisos y la evolución de los criterios de inclusión que la UE utilice para la elaboración de la lista