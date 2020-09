Unidas Podemos califica de "preocupante para la economía española" la posible fusión de Bankia y CaixaBank

El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha calificado la posible fusión de CaixaBank y Bankia de "preocupante para la economía española" porque seguir profundizando en la "oligopolización" del sector financiero "no es una buena noticia" ni para la competencia del mercado ni para la estabilidad del sector.

"La crisis anterior nos enseñó que tener entidades financieras “demasiado grandes para quebrar” (too big to fail) genera importantes riesgos para la estabilidad del sector: comportamientos de riesgo moral, de captura institucional...", ha señalado Álvarez este viernes. El dirigente de Podemos cree que Bankia puede ser "el embrión" de una banca pública eficiente y el Estado no debe abandonar su participación en el capital "reprivatizando la entidad".

"El Estado invirtió 24.000 millones en sanear Bankia y por tanto debe proteger a los contribuyentes, que rescataron con sus impuestos la entidad. Las ayudas públicas deben servir para atender necesidades económicas generales, y no para mejorar la rentabilidad de otras entidades", ha expresado. Entre sus críticas ha señalado, además, que las fusiones tienen "importantes implicaciones" sobre los trabajadores de las empresas y en esta ocasión ocurre en una situación de elevado desempleo.

Garzón cree que hay que mantener la participación pública en Bankia

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido en una entrevista en Canal Sur que "hay que recuperar" el dinero del rescate de Bankia y "la mejor manera es manteniendo la participación pública". "Necesitamos más información del proyecto", ha sostenido el ministro, que ha recordado que los ciudadanos pagaron más de 20.000 millones euros para rescatar Bankia "y se han recuperado 3.000 millones". A su juicio, "ese dinero hay que recuperarlo y la mejor manera es mantener la participación pública".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que se trata de "una privatización encubierta de Bankia, rescatada con el dinero de todos los españoles". Para el diputado, la posible fusión "es una irresponsabilidad" que nos hace "financieramente más frágiles" y pide al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que evite la "concentración oligopólica".

Para el PP es positivo frente a las "ensoñaciones marxistas de banca pública"

Para Elvira Rodríguez, vicesecretaria Sectorial del PP, si la fusión sale adelante sería una noticia "positiva" para tener un sistema financiero "fuerte, competitivo y bien gobernado". "Frente a las ensoñaciones marxistas de una parte del Gobierno en relación a la banca pública, en el PP creemos que operaciones como esta son positivas", ha señalado. La formación ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para explicar los detalles de la posible operación.

Mientras, desde el Gobierno valenciano han apostado por que la sede esté en la ciudad de Valencia -si la fusión tiene lugar- al recordar que las entidades presididas por José Ignacio Goirigorzarri y Jordi Gual, por motivos diferentes, tienen su sede social en la ciudad: "Sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana dentro del respeto absoluto a las decisiones que tomen dos entidades privadas".

De realizarse, la fusión de CaixaBank y de Bankia, tercera y cuarta entidad por tamaño del sector financiero español, daría origen a un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros.