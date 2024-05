Los científicos celebran la rectificación sobre la cotización de sus becas pero dicen que “no corrige toda las cuestiones”

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) ha celebrado este martes el principio de acuerdo entre la Seguridad Social y los sindicatos para la modificación de la orden que permite a los investigadores recuperar periodos en los que realizaron becas por las que no cotizaron para el cómputo de su jubilación. La organización, que agrupa a 88 sociedades científicas, considera la rectificación “muy adecuada” pero lamentan que “no corrige todas las cuestiones”.

El Ministerio había aprobado el 1 de mayo una orden, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, y que permitía a los antiguos becarios acogerse a un convenio especial para la recuperación de estos periodos mediante un pago de 290 euros por mes. La medida, sin el visto bueno de los sindicatos en la mesa del diálogo social, soliviantó a los beneficiaros y provocó la apertura de un proceso de diálogo a dos bandas. Por un lado, la ministra Elma Saiz se reunió con los colectivos de investigadores para escuchar sus demandas y, por otro, se activó la negociación con las organizaciones sindicales y empresariales.

De estos procesos ha surgido el principio de acuerdo alcanzado ayer y sobre el que la Cosce se ha pronunciado este martes a través de un comunicado: “Felicitamos la ministerio por la decisión de rectificar algunos de los aspectos más lesivos que incorporaba la Orden Ministerial publicada en el BOE y que trasladamos al ministerio en las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas”.

En concreto, los investigadores consideran un acierto que se tome como base de cotización la mínima correspondiente al año de realización de la actividad (de entre 40 y 140 euros al mes, según el año), en lugar de la actual; que haber rescatado dos años a través del convenio especial de 2011 supusiese restarlos de los cinco actuales; o que se extienda a cuatro años y medio el plazo para suscribir el convenio o la ampliación de la posibilidad de fraccionar el pago de las cuantías.

Pero, a juicio de los investigadores, “no corrige todas las cuestiones” con las que no están de acuerdo en la orden. Una de las principales reivindicaciones es “la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de 5 o 7 años, porque algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios”.

La cuestión de la cuota empresarial ha sido descartada por el ministerio, al considerar que las cuantías que se reclaman no responden a los mismos criterios de una nómina convencional. “Hay un coeficiente, no es el total de la cuota, sino que tiene un porcentaje de reducción (del 23%)”, explicaba tras la reunión del pasado lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Respecto a la posibilidad de ampliar más años los periodos a recuperar, la demanda es compartida también por los sindicatos. Aunque estas organizaciones habían trasladado a la mesa del diálogo social la necesidad de mantener los cinco años completos, ya habían señalado que esta posición no excluía continuar con la reivindicación legítima de recuperar los periodos completos para aquellas personas que lo necesiten, porque hubieran realizado trabajo efectivo por el que no cotizaron durante más de una década. Un grupo que, pese a la falta de datos concretos y según sus estimaciones, no sería muy numeroso.

En el comunicado publicado este martes, la Cosce pide al Gobierno “que mantenga abierto el diálogo con los colectivos afectados hasta que esta situación se resuelva completamente”.