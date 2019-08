El gigante de los 'coworkings' WeWork ultima su salida a Bolsa tras perder dos mil millones en año y medio

Entre 2018 y los seis primeros meses de 2019, The We Company ha perdido 2.300 millones de dólares La compañía dice que, después de tres años y medio de pérdidas, no pretende tener beneficios "en el futuro próximo" WeWork tiene 528 centros en todo el mundo, de los cuales seis están en Madrid y cinco en Barcelona