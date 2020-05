La crisis del coronavirus coloca a España entre los países con más recesión y paro de la UE

Las previsiones económicas de la Comisión Europea avisaban: España, Italia y Grecia iban a estar entre los países más afectados por la crisis económica, con caídas del PIB a final de año superiores al 9%, más de un punto por encima de la media de la zona euro.

Y lo que retratan los datos de Eurostat sobre el primer trimestre del año es que, desde el principio, el virus se está cebando con las economías del sur de Europa.

Así, Eurostat confirma que el PIB desestacionalizado cayó un 3,8% en la zona del euro y un 3,3% en la UE a 27 durante el primer trimestre de 2020, en comparación con el trimestre anterior, según una estimación preliminar publicada este viernes.

Son las caídas más pronunciadas desde que comenzaron las series de tiempo en 1995. En marzo de 2020, el último mes del período cubierto, los Estados miembros comenzaron a introducir ampliamente medidas de contención del coronavirus.

En el cuarto trimestre de 2019, el PIB había crecido un 0,1% en la zona del euro y un 0,2% en la UE a 27.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado disminuyó un 3,2% en la zona del euro y un 2,6% en la UE en el primer trimestre de 2020, después de subidas del 1,0% y el 1,3% respectivamente en el trimestre anterior. Son las caídas más pronunciadas desde el tercer trimestre de 2009 (-4,5% para la zona del euro y -4,4% para la UE a 27).

Durante el primer trimestre de 2020, el PIB en los Estados Unidos disminuyó un 1,2% en comparación con el trimestre anterior (después de crecer un 0,5% en el cuarto trimestre de 2019). En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB aumentó un 0,3% (después de subir un 2,3% en el trimestre anterior).

