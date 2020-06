La desescalada dispara la venta de bicicletas y las tiendas avisan: queda poco 'stock'

Comprar una bicicleta se ha convertido en misión imposible. La desescalada ha animado a muchos españoles a adquirir una y tanto grandes superficies como tiendas especializadas reconocen no tener mercancía suficiente. "Lo que más se pide son bicicletas para desplazarse por la ciudad y comenzar a hacer ejercicio", indica Carlos Núñez, presidente de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE). "Muchas tiendas, comercios y plataformas 'online' se han quedado sin 'stock' de este tipo y ahora todos quieren reabastecerse de modelos económicos, urbanos e híbridos".

La secuencia, relatan varios comerciantes, ha sido la siguiente. En febrero, el coronavirus paralizó la actividad de las fábricas en Asia, donde se produce una gran parte de los componentes. En marzo y abril, otros países europeos estuvieron confinados pero permitían el deporte. Cuando en mayo comenzó la apertura en España, el resto del continente ya había comprado la poca producción disponible.

"Las grandes marcas se compran a través de distribuidores en Europa", resumen en Sanferbike, una tienda de ciclismo madrileña. "Los países que han salido antes que nosotros han comprado antes". En sus tiendas, por ejemplo, no quedan bicicletas de tallas grandes. "Son imposibles de conseguir".

El problema no es solo nacional. A principios de mayo, las tiendas de Reino Unido reportaron un aumento de ventas del 200% y dificultades para atender la creciente demanda. En Estados Unidos sucedió algo similar. A diferencia de los coches, cuya matriculación permite conocer el número exacto de unidades comercializadas, no hay datos oficiales de cuántas bicicletas nuevas y de segunda mano se venden cada mes. Pero todos coinciden. "Estamos a tope. El aumento ha sido tremendo a todos los niveles", continúan En Sanferbike. "Nosotros estamos desbordados desde que abrimos, hace ahora dos semanas", añade el responsable de la tienda InGravity. "Es complicado encontrar bicicletas en cualquier segmento. Tenemos lo que hay en tienda".

Varias personas en bicicleta y patinetes en la playa de la Barceloneta EFE/Enric Fontcuberta

Aliexpress dice que en mayo registró un incremento del 1.600% de ventas en España con respecto al mismo mes de 2019. Fue relevante la venta de bicicletas eléctricas. La demanda crece mes a mes: la categoría de ciclismo vendió en mayo un 95% más que en abril. El director comercial de Scott España, una tienda online, indicó a EFE que venden ahora un 20% más que el año pasado.

Bicicletas baratas para el día a día

Hay varios tipos y precios de bicicletas. En 2019 en España se vendieron algo más de un millón, según la memoria anual de AMBE: la mayoría de montaña (39%), seguidas de las de niños (31%), de ciudad (12%) y eléctricas (11%). Tras las infantiles, las más económicas son las de ciudad, precisamente las que busca ahora la gente. Su precio medio, 260 euros.

"La reactivación de la demanda es generalizada en toda España. Desde que pudieron abrir las tiendas y talleres, todos nos transmiten la demanda de bicicletas de primer precio, más económicas", continúa Núñez. "También ha crecido mucho la demanda de reparaciones y puestas a punto de bicis recuperadas o sacadas del trastero. La vuelta a la actividad ha sido en forma de 'V'. Pero aún no sabemos si 2020 acabará con más bicicletas vendidas que 2019".

El punto de inflexión, reconoce, fue que Sanidad recomendara ir al trabajo en vehículo privado (coche, moto o bicicleta) o a pie. "Durante el confinamiento vimos imágenes de policías parando a ciclistas pensando que estaban haciendo deporte, sin entender que la bicicleta es un vehículo más. De hecho, mucho personal sanitario la utilizaba para ir a sus puestos de trabajo. Todo cambió con la recomendación de Sanidad", continúa. "A partir de ahí, una vez abiertas las tiendas, se reactivó".

Quienes buscan ahora una bicicleta suelen ser personas que aún no tienen ninguna, que no quieren gastar más de 500 euros y, en general, más mujeres que hombres respecto a lo habitual. Los modelos urbanos más baratos, de menos de 200 euros, están agotados en comercios como Decathlon. Los dependientes recomiendan a quienes se acercan a una tienda madrugar y mirar la página web. "Cada semana entran unas poquitas al almacén. Hay que estar atento, porque se agotan muy rápidamente", dice un empleado de la compañía. Asegura, eso sí, que no habrá rotura de 'stock': la producción se ha reanudado y habrá bicis. En El Corte Inglés indican que con esos modelos hay que espabilar, porque se están vendiendo mucho.

Además de las urbanas, aumentan las ventas de bicicletas de montaña y eléctricas. "Es cierto que mucha gente pide de primer precio. Pero en nuestra tienda los primeros precios están en torno a los 400 euros. Nos centramos en una gama más alta", indican en Sanferbike. "Y en bicis de 400 a 1.000 euros está siendo una barbaridad. Se nota en montaña y en eléctrica, donde el crecimiento es brutal desde hace tiempo".

La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid han anunciado ayudas directas a la compra de bicicletas y patinetes. Las de Valencia, a las que han de adherirse los establecimientos, entran en vigor el próximo lunes 22 de junio y serán de hasta 250 euros para bicicletas eléctricas y de 75 para patinetes y bicicletas normales. En Madrid la ayuda será solo para patinetes (hasta 150 euros), bicicletas eléctricas (hasta 500) y motos (hasta 750). El anuncio ha animado a mucha gente a interesarse por una bicicleta eléctrica, reconocen desde Sanferbike, pero tanto clientes como tiendas aún tendrán que esperar. La Consejería de Medio Ambiente está ultimando la orden y, según indican fuentes oficiales a este diario, espera tenerla lista antes del mes de agosto.