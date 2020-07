El presidente de la Cámara Comercio de EEUU dice que subir los impuestos "ahuyentará la inversión"

Madrid, 22 jul (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España (AmChamSpain), Jaime Malet, asegura en una entrevista con EFE que subir los impuestos, o implantar nuevos gravámenes como el digital o el financiero, ahuyentará la inversión cuando el país más la necesita.

- ¿Qué opinión tiene de la gestión de España de la crisis del coronavirus?

Siempre se pueden hacer las cosas mejor, también se pueden hacer peor. No hay cursillo para prepararse para una situación como esta. Creo que no se puede emitir todavía una opinión, cuando quedan meses o años de crisis sanitaria y económica. Nosotros hemos enviado al Gobierno cartas, unas ocho, para que se tomaran medidas para ayudar a las empresas. En todas nos han hecho caso. He visto desbordamiento, pero también que se escuchaba lo que el sector privado decía.

-¿Considera que el sector privado está teniendo el papel de liderazgo en la reconstrucción que usted ha reclamado?

Todavía no, porque aún no hay nada que reconstruir, estamos en caída libre, pero pienso que la iniciativa de la CEOE liderando una cumbre en la que líderes multisectoriales han expuesto sus ideas es importante. Algunas de las medidas propuestas se tomarán, otras no, pero nadie podrá decir que no se sabe lo que piensan los empresarios que crean empleo en este país.

Es importante que la ejecución de las medidas siempre tengan en cuenta el sector privado, porque va haber mucho dinero público y uno de los problemas que puede tener España es que esa cantidad de dinero público asfixie al tejido productivo. Va a ser un reto importante saber cómo utilizar el dinero público sin que termine ahogando a lo privado.

- ¿Ha frustrado esta crisis proyectos de inversión de empresas de EEUU en España?

Sí, seguramente hay un montón de proyectos que se han quedado paralizados, no solo en España sino en todo el mundo. Esto es un cambio de paradigma total, nadie podría prever esto.

En la Cámara nuestros dos principales objetivos son apoyar "equity story", la historia de éxito y potencialidad de España, en los mercados internacionales y atraer toda la inversión privada que podamos. Todas las empresas en la Cámara están decididas a convencer a sus casas matrices y a los grandes fondos de inversión para que inviertan en España. Se va a necesitar capital y ahí vamos a estar.

Por otro lado, vamos a estar para que haya mucho pragmatismo en las regulaciones. La ideología está muy bien, pero en estos momentos la principal ideología es que el país salga adelante. Es el momento del pragmatismo.

- ¿Qué opina de los planes del Gobierno de subir impuestos a las grandes empresas?

Estamos en contra de nuevas figuras impositivas, en contra claramente de la tasa Google y de la tasa Tobin, entre otras cosas porque pensamos que no es el momento de establecer nuevos tributos que van a romper el mercado más de lo que está. Es el momento de planificar y de pensar bien qué país queremos para el futuro y dónde hay que invertir. Luego ya pensaremos cómo se tiene que pagar y, sobre todo, cómo articular el gasto. Si empezamos a incrementar los impuestos directos o a poner tasas nuevas vamos a deprimir más la inversión.

- España prevé tener en vigor en enero de 2021 el impuesto digital. ¿Cree que EEUU adoptará sanciones por la puesta en marcha de este nuevo impuesto?

Este tipo de imposiciones hay que hacerlas a nivel global y si no a nivel de la OCDE o a nivel de la UE. El ingreso que se puede obtener de este impuesto no queda compensado por el daño que se puede producir en las relaciones bilaterales en un momento en el que el comercio y las políticas arancelarias pesan en la forma de hacer valer unas políticas frente a otras. Ser el primero de la clase en esto no nos va a dar agilidad de ningún tipo. No estamos hablando de empresas que no paguen impuestos, sino que lo hacen en un sitio en vez de en otro.

Lo que no me parece tampoco es que haya paraísos fiscales dentro de la UE como Luxemburgo, Holanda o Irlanda. No puede ser es que un país pequeño como Luxemburgo se siente de igual a igual con España cuando vive del "dumping" fiscal al resto de la UE. Hay muchas cosas que se tendrían que poner encima de la mesa y no solo los impuestos que pagan las empresas.

- ¿Qué opinión tiene de la gestión de la crisis en EEUU?

Veo claroscuros, algunas cosas malas y otras muy buenas como el impulso a las compañías que están avanzando en los remedios contra la COVID-19. Eso me parece loable por parte del Gobierno de EEUU. EFE

