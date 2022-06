Escrivá arremete contra las “falsedades” sobre la revalorización de las pensiones frente al sector privado de la jubilación

Con visible enfado, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha cargado contra quienes critican o ponen en duda la revalorización de las pensiones con el IPC debido a la elevada inflación. “No hay debate más espurio”, ha repetido. El responsable de las pensiones públicas ha arremetido de forma directa contra “los opinadores” sobre pensiones en los medios, que ha señalado que son en su mayoría los académicos responsables de la reforma de pensiones del PP de 2013 que el Gobierno ha derogado. Pero Escrivá también ha repartido al Banco de España, de manera algo más velada, y a “los listillos” que utilizan el debate “para aprovecharse” y vender sus productos privados de ahorro, entre los que ha mencionado al banco ING Direct. Todo esto, en un acto organizado por Expansión y Banco Santander con la presencia de las principales figuras del sector privado de la jubilación.

El ministro de la Seguridad Social ha acudido al evento del diario ecnómico para clausurar el acto sobre pensiones, en el que se ha puesto el foco en la reciente ley para impulsar los planes de pensiones de empleo y que crea fondos públicos de pensiones. José Luis Escrivá ha centrado en cambio sus palabras en un debate “actual”, ha advertido, que le parece “el más espurio” posible: la crítica de la subida de las pensiones con los precios debido a la inflación.

Escrivá ha señalado que este debate es “verdaderamente sorprendente” en España, ya que en otros países también se están revalorizando las pensiones según los precios o los salarios sin que se ponga en duda los sistemas de revalorización por la coyuntura inflacionista. “Se utiliza información absolutamente falsa de que este es un problema que viene de Europa. Reto a alguien a que me diga en qué informe europeo dice que [las pe nsiones] no tienen que revalorizarse con la inflación”, ha sostenido.

“¿Pero qué debate es este?”, ha dicho el ministro, que ha recordado que la Seguridad Social va camino del equilibrio presupuestario, con una importante reducción del déficit del organismo en el último año gracias a la salida de los llamados “gastos impropios” a los Presupuestos Generales y al aumento de los ingresos en cotizaciones sociales.

“¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Por qué esto es tan raro? ¿Por qué tenemos este debate artificial y nos bombardean con esto?”, ha lanzado el ministro a la audiencia. “Es otra vez una irresponsabilidad de crear incertidumbre a diez millones de pensionistas”, se ha respondido segundos después.

Contra los académicos de la reforma del PP

El ministro ha señalado que “confluyen dos elementos” que alimentan este debate. Por un lado, ha cargado contra los académicos que participaron en la reforma de pensiones del 2013 del Partido Popular. “En la reforma desquiciada de 2013, esa del factor de sostenibilidad y del IRP, un conjunto de académicos tuvieron la oportunidad -porque el Gobierno les dejó- de diseñar un sistema muy innovador”, ha relatado Escrivá.

Esta reforma corregía el déficit de la Seguridad Social “a través de un recorte masivo de pensiones durante 20 o 30 años.” “Ni al que asó la manteca se le ocurre hacer eso. Duró dos años”, ha recordado el ministro, ya que el PP dejó de aplicarla ante la contestación social y la falta de apoyos políticos.

“Da la casualidad de que todo ese conjunto de académicos son los grandes opinadores de los últimos 25 años en pensiones. Están en los think tank correspondientes y no les ha gustado que le deroguemos aquella reforma tan innovadora”, ha subrayado Escrivá.

El responsable de las pensiones ha atacado también al PP, por apoyar en el Pacto de Toledo la subida de las pensiones según el IPC, para poco después ponerla en duda. “Es una irresponsabilidad”.

También reparte al Banco de España y “los listillos”

Después, José Luis Escrivá ha criticado de nuevo al Banco de España por sus recomendaciones sobre pensiones. En esta ocasión, sin mencionar al regulador expresamente. “No encontrarán un solo banco central en europa, quizá con una excepción, que esté hablando que las pensiones no deban revalorizarse en sus países. Ninguno”, ha apuntado como reproche a la institución que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.

“Porque no tiene mucho que ver con el proceso inflacionista actual, que es por donde los bancos centrales podrían entrar. Si estamos hablando de cuestiones de equidad, los bancos centrales no tienen legitimidad democrática para hablar de equidad. No la tienen, se decide en el Parlamento”, ha añadido.

Por último, el ministro ha atacado a “los listillos, que se aprovechan” de este debate. “¿Ustedes han visto por ejemplo la publicidad telefónica de ING Direct? Se aprovecha de todo esto para intentar desplazar ahorro a productoss de ING. ¿Creen que es reponsable cuando todo lo que hay detrás de esto es falso?”, ha señalado expresamente el responsable de la Seguridad Social. “Por supuesto, las pensiones van a mantener poder adquisitivo”, ha reafirmado.

El ministro ha concluido que “no hay debate más espurio en España que se me ocurra que este. Lleno de falsedades, lleno de espuriedades, que no ponen nunca sobre la mesa los datos fríos de verdad. Se inventan narrativas europeas que no existe”, ha subrayado. “Me entristece, es una gran irresponsabilidad”.