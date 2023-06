Jeroen Rijpkema: “La solución para los inversores en Triodos no funcionará de inmediato, llevará tiempo”

Jeroen Rijpkema (1960) lleva décadas vinculado al sector financiero en Países Bajos. Ha dedicado buena parte de su carrera al banco ABN Amro pero en 2021 se convirtió en el responsable de Triodos Bank. La entidad, que se presenta como banca ética, está viviendo uno de sus momentos más delicados. El sistema con el que operaba para captar dinero de inversores y capitalizarse dejó de funcionar. La pandemia trajo más órdenes de venta que de compra y el desequilibrio colapsó el sistema. Desde 2020, miles de clientes, 7.600 de ellos en España, tienen su dinero atrapado en un producto conocido como CDA. No son acciones del banco, pero sí da derecho a los dividendos de la entidad. El caso ha supuesto un quebradero de cabeza para el grupo, que esta semana verá cómo empieza un nuevo sistema, más parecido a la Bolsa, para que los clientes puedan volver a operar con sus CDA. Rijpkema reconoce que a corto plazo puede haber pérdidas de valor y que tardará en estar funcionando a pleno pulmón. Mientras, los juzgados españoles tienen sobre la mesa cientos de reclamaciones de clientes que consideran que no tuvieron toda la información de este producto, que era considerado de alto riesgo financiero.

Subastas semanales y una comisión por operación: así podrán recuperar su dinero 7.600 españoles atrapados en Triodos

Más

El próximo 28 de junio, por fin, los títulos de los inversores volverán a cotizar. Han pasado prácticamente tres años sin poder hacerlo.

Creo que para toda la gente conectada con Triodos es un momento importante porque todos lamentamos la suspensión de la cotización en marzo de 2020. Para la gente, que quería desinvertir o invertir, ha sido un periodo muy largo. Por eso estoy muy feliz de que seamos capaces de ofrecer esta nueva oportunidad de negociar a quien quiera. Creo que mucha gente no quiere vender porque solo un 26 o 28% de los inversores han abierto una cuenta en la plataforma [de cotización], lo que significa que cerca del 70% simplemente quieren seguir invirtiendo en Triodos y están contentos con ello. Estamos trabajando de manera diligente para conseguir que se pueda cotizar. Esto no ha acabado, continuaremos hablando con los inversores actuales y los nuevos inversores, seguimos trabajando en el funcionamiento del banco. Seguiremos creando un impacto positivo porque es lo que quieren los inversores.

Usted llegó al cargo en 2021, ¿Cómo valora la situación tan complicada que ha tenido que asumir tanto en el sector como para el propio banco?

Durante la pasada junta de accionistas presenté mis disculpas en nombre del banco porque sinceramente lamento que haya accionistas que hayan enfrentado dificultades financieras y emocionales por no haber podido intercambiar los títulos. Aunque todos podemos debatir sobre por qué ha ocurrido esto, no debemos pasar por alto el dolor emocional que las personas han enfrentado por ello. Siento que se necesitaba esta disculpa. Hemos superado esto lo mejor que pudimos, reconociendo nuevamente que para muchos tenedores de CDA fue una situación muy difícil. Pero al mismo tiempo, el banco ha sido capaz de desarrollar y ofrecer una solución y la propia entidad ha funcionado bien. Es importante afirmar eso. Hemos sido rentables, nunca hemos tenido pérdidas en 42 años de existencia. Además, en 2021 y 2022 fueron los años con mayor rentabilidad de nuestra historia. El banco está bien capitalizado, es reconfortante para las personas cuando han invertido en Triodos, aunque no puedan operar, que el banco mismo es un banco saludable. No es indicativo de que algo esté mal en el banco. Pero el sistema dejó de funcionar. Asumo que para algunas personas es difícil comprender que el banco está bien y está generando beneficios.

¿Cómo valora la gestión que se ha hecho de este problema?

Es difícil juzgarme a mí mismo, no soy objetivo. Llevo aquí dos años y con toda mi experiencia en la industria financiera, quería unirme al banco para lograr una solución adecuada. Triodos es un banco importante en España, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Es, con mucho, el banco impulsado por valores más grande de Europa. Y creo que era necesario resolver este problema para poder continuar con su misión. Estoy contento de que hayamos encontrado una solución. Hemos sido transparentes y honestos. Esta solución no funcionará de inmediato, tardará un tiempo. Cuando has tenido un sistema que funcionó durante 40 años y ahora haces esta transición, todos tienen que acostumbrarse, tienen que trabajar con él y eso llevará tiempo. También llevará algo de tiempo alcanzar unos niveles de precio adecuados para poder equilibrar la oferta y la demanda. Creo que esto requerirá comprensión y resiliencia por parte de todos. Pero una vez hayamos encontrado ese equilibrio, creo que esto encaja en la evolución de Triodos. El antiguo sistema ha llegado a su fin, ahora pasamos a uno nuevo, en el que semanalmente las personas puedan decidir comprar o vender si lo desean.

Dice que el antiguo sistema ha llegado a su fin. ¿Éste falló solo por la pandemia o porque era inadecuado?

Esta pregunta tiene diferentes aspectos. Ha sido desencadenado por la pandemia, porque de pronto tuvimos un exceso de personas que querían vender y no había suficiente demanda al valor intrínseco. Teníamos un colchón de creación de mercado, un buffer, como lo llamamos. Este era de 36 millones y apenas se utilizó. Entonces, el sistema funcionó bien. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio en Países Bajos aseguró ‘bueno, puedes preguntarte si deberías haber examinado el sistema antes’. Simplemente nos hicieron esa pregunta. Si lo analizas el sistema ha funcionado bien, así que desde nuestra perspectiva, ha sido causado por la pandemia. El sistema alcanzó sus límites y suspendimos dos veces las operaciones.

El sistema ha funcionado bien, el problema lo causó la pandemia

Pero cambiar el sistema interno que funcionó durante cuatro décadas a este externo es un cambio en el ADN del banco, de cómo se financia.

No creo que la capacidad de cotizar nos vaya a cambiar. En el pasado éramos el emisor, el distribuidor y el proveedor de liquidez, ahora esto ultimo lo hará la plataforma de negociación. No creo que eso cambie el ADN del banco. El banco sigue tratando de generar impacto positivo, está en nuestro estatutos. Esto no va a suponer un cambio importante en este sentido. Seguimos comprometidos con nuestra estrategia. Pero, por supuesto, el cambio en la cotización es importante para poder tener una buena relación con nuestros titulares de recibos de depósito y también, si es necesario en el futuro, tener la capacidad de atraer nuevo capital, lo cual no esperamos en este momento. Eso también es lo que hemos afirmado. No anticipamos la necesidad de nuevo capital. Estamos bien capitalizados y somos rentables. Pero como banco, es necesario tener esa posibilidad. Esa es la razón.

Hay miles de inversores, 7.600 solo en España, que tienen su dinero atrapado desde 2020 ¿Temen que pueda haber ahora una salida acelerada de inversores que tumben el precio de estas acciones?

Es de esperar que aquellos titulares que querían vender en los últimos tres años y no pudieron ahora lo hagan. Desde luego va a haber oferta. También estoy seguro de que habrá demanda. Estamos hablando tanto de nuevos inversores como de los ya existentes. El 70% de los titulares no se han registrado, aparentemente no tienen intención de vender. Es difícil predecir cuánta oferta de venta habrá al principio, pero claramente habrá. Llevará tiempo que se nivele y haya de nuevo un equilibrio. Hemos dejado claro que es muy probable que el nivel de equilibrio esté por debajo del valor intrínseco, ya que muchos bancos europeos cotizan por debajo de él.

¿Cree usted que los inversores podrán recuperar el dinero que invirtieron en el banco?

Esta es una cuestión muy individual, depende de cuándo invirtieron. Tenemos gente que invirtió en los ochenta, o en los noventa, pero también gente que lo hizo en noviembre de 2019. Si invertiste en noviembre de 2019, el valor intrínseco era mayor que quien lo hiciera en los ochenta. Si invertirse en los ochenta, también has tenido un dividendo cada año. Hemos pagado bien, buenos dividendos. Hemos sido siempre rentables. Hemos pagado siempre dividendos, salvo en 2020 porque estuvo prohibido por el BCE. Por tanto, la pregunta es: ¿cuándo venderá, en las próximas semanas o en uno o dos años?. No es que no quiera responderte, pero es algo que tendrán que decidir individualmente. Lo que sí puedo decir es que si la gente desinvierte al comienzo de la plataforma, sí, es muy probable que el precio sea menor que su valor intrínseco. Esto es algo en lo que tenemos que ser honestos.

Si la gente desinvierte al comienzo de la plataforma, es muy probable que el precio esté por debajo de su valor

¿Cómo afrontan la fuerte litigiosidad que hay en países como España? ¿Temen que tengan que devolver las inversiones?

Lamento tener cientos de casos judiciales en España. Actualmente tenemos 325 casos en España, de los que 23 han tenido una sentencia en primera instancia a favor del inversor y 23 a favor del banco. No celebro cuando sentencian a nuestro favor porque significa que ha habido un problema con un inversor. Confío en que podamos solventar estos cientos de demandas. ¿Estoy preocupado? Por supuesto, no me gusta estar en una situación de conflicto. Pero también veo cómo evolucionan las cosas y estamos en los juzgados de primera instancia, no tengo mayor preocupación por eso ahora.

Tengo otra cosa que decir. En España son casos individuales. Gente que siente que no estuvieron informados suficientemente. Esto es desafortunado y el sistema tiene que revisarlo. En Países Bajos tuvimos un proceso con la Cámara de Comercio. Lo miraron más desde la perspectiva general. Ellos no vieron razón para una investigación. Consideraron que todo debe tenerse en cuenta y no vieron razón para esa investigación. Considero que nos da comodidad, al tiempo que lamentamos lo que ha ocurrido y de nuevo me disculpo. De verdad que lamento lo que ha ocurrido. Me hago cargo de la gente que ha tenido problemas emocionales y financieros por esto. Pero en un punto de vista estructural, la Justicia neerlandesa ha sentenciado que no hay razón para investigar. Pero sí, siempre hay que estar alerta.

En los últimos meses han tenido reuniones con el mercado para plantearles la nueva etapa de los CDA ¿qué impresiones les han trasladado?

Los inversores están contentos de que seamos leales a nuestra misión y que estemos comprometidos con ella, porque es lo que nos hace únicos. La gente quiere formar parte de la comunidad Triodos porque desean que su dinero tenga un impacto positivo. Si no, seríamos un banco normal. Por eso eligen Triodos y no otra organización. Están contentos de que seamos financieramente sólidos y rentables. Y sí, también celebran que ahora haya una solución. Hay muchos inversores que probablemente no están contentos si ven un precio más bajo en el papel, pero tampoco están molestos. Por supuesto, si estás en la posición que tienes que vender, no están contentos. Muchas personas están tranquilas, pero no están contentas porque podrían incurrir en una pérdida. La mayoría aún apoya mucho a Triodos.

Muchas personas están tranquilas pero no están contentas porque podrían incurrir en pérdidas

Durante este tiempo, hay quien en el sector de la banca ética nos han reconocido su incomodidad con el impacto reputacional de este caso de Triodos y sus CDA ¿Cree que esta etiqueta se ha puesto en cuestión para el banco?

Esto también hay que mirarlo desde una perspectiva individual. Puede haber personas que lo pongan en cuestión. Lamento sinceramente que hayamos llegado a esta situación. Creo que en general las personas aprecian que ahora haya una solución a mano y que podemos volver a operar. Si eso se traduce en un precio más bajo, habrá personas que no estarán contentas. No me he encontrado con muchas personas que duden de los principios éticos de Triodos, pero a nivel individual podría darse el caso. No he visto ninguna indicación de que las personas en general, ya que también tenemos 750,000 clientes, duden de los valores éticos y la banca ética de Triodos. No, lo mismo ocurre con el personal. Aún contamos con el apoyo del personal y de los clientes. Pero eso no quita que la situación haya sido incómoda para ciertos titulares. Y no voy a negarlo.

Y mirando al futuro, ¿Cómo se convence a los inversores de que Triodos no es un banco en crisis?

Convencer a los clientes o inversores de que Triodos no es una crisis bancaria no es tan difícil, ya que pueden observar el impacto positivo que generamos y las actividades en las que participamos. Al mismo tiempo, también demostramos que somos un banco saludable con nuestros resultados financieros. El año pasado obtuvimos un beneficio de 50 millones de euros, pagamos el dividendo más alto de nuestra historia, estamos bien capitalizados y acabamos de anunciar que esperamos una rentabilidad sustancialmente mayor en la primera mitad de este año en comparación con el año pasado. Creo que en términos de relevancia y desempeño financiero, nadie duda de la existencia y el rendimiento de Triodos, ni tampoco de nuestro futuro. Sin embargo, si has invertido y deseas desinvertir, no has podido hacerlo en los últimos tres años, pero pronto podrás hacerlo nuevamente.

Hace referencia a esas expectativas de crecimiento, es lo que han trasladado al mercado. ¿Qué papel tendrá España?

España desempeñará un papel importante. Es una organización importante para nosotros y seguiremos trabajando con nuestros colegas allí, invirtiendo y fortaleciendo nuestra presencia. Somos reconocidos como el banco ético líder en España y creo que hay un lugar para España en nuestro portafolio de actividades y un lugar para Triodos en España. En la banca minorista, ofrecemos servicios de pagos, ahorros e inversiones. En términos de préstamos, nos enfocamos en nuestros cinco equipos de transición, donde tenemos fortaleza en energías renovables, agricultura ecológica, sector cultural y viviendas. Creo que hay un papel importante para una organización como Triodos en España.