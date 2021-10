El líder de CCOO pide a PSOE y Unidas Podemos "prudencia" para no precipitar el Gobierno progresista

"Prudencia" porque lo que está en juego es demasiado valioso. Ese ha sido el recado del líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, a los partidos que forman el Gobierno de coalición en un momento de plena tensión entre las partes. Sordo ha sido reelegido este sábado como secretario general del sindicato por otro mandato y ha advertido de algunos de los retos más importantes que afronta la sociedad española, como el auge de la extrema derecha. En este contexto, Sordo ha reclamado que las formaciones progresistas escuchen y piensen en los problemas de la gente. "Cuidado con la experiencia de la repetición electoral y lo que pasó con la irrupción de la extrema derecha por hacer el tonto", ha advertido.

El 12º Congreso confederal de CCOO ha quedado marcado por el nuevo conflicto abierto en la coalición de gobierno, que se intensificó anoche con el anuncio de una denuncia de Unidas Podemos a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, por prevaricación, ante su decisión de suspender como parlamentario a Alberto Rodríguez por su condena por haber pegado a un policía en 2014.

La denuncia contra Batet, que ha recibido el respaldo del PSOE por su actuación, llegaba después de que el presidente Pedro Sánchez confirmara al inicio de la tarde del viernes el aterrizaje de Nadia Calviño para liderar la negociación de la reforma laboral, después de cinco meses de diálogo social del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. Los socialistas defienden ahora que es una reforma muy importante, que afecta a "cinco ministerios": Economía, Trabajo, Hacienda, Seguridad Social y Educación. Todos encabezados por ministros socialistas menos Trabajo.

Justo en el congreso de CCOO, el jueves, la vicepresidenta Nadia Calviño había dado la primera pista de este movimiento del ala socialista del Gobierno, aunque en ese momento sonó a habitual rifirrafe de Economía y Trabajo. Calviño apuntó que la negociación de la reforma laboral estaba por comenzar y redujo los meses de negociaciones de Trabajo con los sindicatos y empresarios a "contactos preliminares".

Este sábado, ha sido el momento de Yolanda Díaz, que ha reiterado ante un auditorio rendido a la ministra de Trabajo que derogará la reforma laboral del PP "a pesar de todas las resistencias", con claras referencias a Nadia Calviño en su discurso.

"Cuidado con jugar con fuego"

Unai Sordo ha mandado varios mensajes al Gobierno. En primer lugar, a los dos partidos que lo conforman les ha pedido "prudencia" y "tranquilidad" para asegurar el futuro del Ejecutivo y, sobre todo, una acción de Gobierno con una agenda progresista. "Necesitamos gobiernos de progreso y seriedad a la hora de gestionar las cosas que pasan. Cuidado con jugar con fuego. Cuidado con precipitar finales acelerados de legislaturas. Cuidado con la experiencia de la repetición electoral y lo que pasó con la irrupción de la extrema derecha por hacer el tonto", ha advertido a PSOE y Unidas Podemos.

"Prudencia. Prudencia. Tranquilidad, que hay más días que longanizas. Pero acción, pero medidas concretas. Pero pasar de la retórica a los hechos"; ha advertido como segundo mensaje al Gobierno: el sindicato apoya una continuidad de este Gobierno de coalición, no per sé, sino por las políticas progresistas que puede sacar adelante en beneficio de la sociedad.

"Dejarse de pugnas de relatos, porque los relatos entre responsables políticos a la gente que no llega a fin de mes le entran por un oído y le salen por el otro. Le cabrean y le ponen en posición, incluso, de avalar políticas contrarias a sus intereses objetivos. Por tanto, prudencia, tino y acción", ha resumido el dirigente sindical.

Dos mensajes a Nadia Calviño (y al PSOE)

El tercer mensaje ha ido dirigido directamente a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que pretende liderar a partir de ahora la negociación sobre la reforma laboral. En realidad, le ha dedicado dos recados, uno personal y otro ala socialista del Ejecutivo que quiere negociar la renovación de la legislación laboral con un nuevo esquema de diálogo con varios ministerios.

El primero: que la reforma laboral ya se ha estado negociando durante meses. "No se puede decir en este país es que la reforma laboral está en una fase preliminar. Es perder el respeto a la mesa de diálogo social", ha apuntado Sordo.

El segundo recado, el líder de CCOO, lo ha lanzado justo al final de su discurso de clausura en el Congreso confederal. "El escenario de la movilización no es descartable, no vamos a permitir dejar la negociación es agua de borrajas", ha avisado. Sordo ha destacado que "voluntad de diálogo, toda", así como intención de "sacar adelante los compromisos", pero ha advertido de que el Gobierno encontrará a CCOO (y ha asumido que a UGT) en las calles si no se deroga la reforma laboral, como la coalición pactó al inicio de su mandato.

El dirigente del sindicato mayoritario del país ha renovado este sábado la directiva de CCOO, con algunas nuevas caras y otros responsables que repiten liderazgo. Sordo ha subrayado los retos que afronta la organización en este nuevo mandato, entre los que ha subrayado la necesidad de combatir la desigualdad, que ha escalado más aún por la crisis de la pandemia, y afrontar los retos del siglo XXI, como la digitalización y la transición ecológica, desde un punto de vista de garantía de los derechos de las personas trabajadoras. "En esta encrucijada tenemos que entender la acción sindical del futuro", ha destacado.