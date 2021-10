Los líderes de la UE dejan para diciembre la decisión sobre reformas del mercado energético

Můj přítel Xavier Bettel je bohužel nepřítelem jádra, takže nás čeká další tvrdý střet. O to, že jsou jádro a plyn nízkoemisní zdroje. Já to samozřejmě jasně prosazuju a další členské státy taky, a Evropská komise k tomu musí co nejdříve vydat legislativu. https://t.co/crDk2e6hgP