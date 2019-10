La patronal del juego asegura estar en "periodo de recuperación": "Se juega un 20% menos que en 2007"

La expansión de las casas de apuestas y el juego online no han sido suficientes para el sector del juego. La patronal asegura estar aún en "periodo de recuperación", ya que "se juega un 20% menos que en 2007", en palabras de Alejandro Landaluce. El presidente del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha participado este miércoles en la presentación del Anuario del Juego en España 2019, donde ha insistido en equiparar la regulación de estas empresas privadas con la de ONCE o Loterías y Apuestas del Estado. También ha reivindicado su "contribución a la sociedad" en forma de impuestos y empleo.

Landaluce ha destacado que "se juega un 20% menos que en 2007, cuando no había la misma percepción social que ahora", aunque ha admitido que ha habido una "transformación de la oferta", ya que las apuestas y el juego online están en auge. "Estamos en periodo de recuperación", ha asegurado.

En este sentido, ha añadido que en España hay "una prolija regulación" del sector y, ha enfatizado, "siempre cumplimos las normas, incluso vamos un paso para adelante y, en aquellas comunidades autónomas donde las leyes son mejorables, solicitamos que se cambien". "Cuando escuchas [decir lo contrario] a ciertos políticos a los que les entra un poco el nervio, ves no tiene sentido: la normativa del juego está muy desarrollada", ha dicho sin señalar a nadie. No obstante, el presidente de la patronal se ha mostrado favorable a una nueva regulación de la publicidad del sector, en especial en lo referido a la presencia de caras conocidas.

Sobre la proliferación de las apuestas en determinados barrios, Landaluce ha aseverado que "esto es una actividad libre, cumplimos todas las normativas cuando hay planificación y el desarrollo es acorde a la ley". Cuando no la hay, "los empresarios eligen localizaciones que sean más rentables", ha dicho. "La planificación es una herramienta higiénica y da estabilidad al sector.", ha declarado para insistir en una de las bazas de la patronal: "Que el tratamiento sea igual para todo el sector del juego, tanto público como privado, debería ser regulado de la misma manera".

Asimismo, ha reivindicado la "contribución a la sociedad" de estas empresas porque, según sus palabras, generan empleo, pagan impuestos y "mucho más". Desarrollando esto último, ha defendido que "la razón del juego es la diversión, el entretenimiento" y que "existe porque los clientes se divierten y vuelven". Aquí ha hecho mención al informe del Observatorio Español de las Drogas y de las Adicciones, donde se establece que la tasa de juego problemático en España es del 0,3%, lo que le ha llevado a afirmar que "el 99,7% de los clientes se divierten, se entretienen y hacen un uso responsable del juego".

Sobre la presencia de menores, ha recordado que "hay una policía específica del juego que controla nuestro sector y lo hace maravillosamente" para mencionar la ‘operación Arcade’. En ella, se hicieron unas 3.000 visitas a locales de juegos durante dos días, donde solo se sancionó a 28, aunque cabe destacar que estas inspecciones fueron anunciadas el mismo día que se llevaron a cabo. "En España no hay un problema de menores", ha espetado, reivindicando "tolerancia cero" al respecto: "Los menores no son nuestros clientes. Además de estar prohibido, no es nuestro target".

"Hay clientes que pierden. La vida es así"

El informe mencionado recoge el testigo del que presentaba hasta ahora Codere -empresa líder en España- con el mismo nombre. De hecho, ha vuelto a ser elaborado por José Antonio Gómez Yáñez, profesor de Sociología de la Universidad Carlos III, que ha contado con la colaboración del abogado Carlos Lalanda. Ambos han sido los encargados de presentar el estudio junto a Francisco J. Vanaclocha, catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Política y Gobernanza de la misma institución. Este último ha mostrado "la satisfacción de la universidad" por la publicación del anuario de la patronal que, ha asegurado, "cubre una laguna clarísima de estudios y datos objetivos que sirvieran de base para la reflexión de la sociedad"

En el acto, celebrado en las instalaciones de esta universidad pública, Lalanda, coautor del estudio ha espetado que "da la impresión de que el juego está desregulado" cuando, a su juicio, "hay hiperregulación". Por ejemplo, ha mencionado que en el último año "han aparecido siete disposiciones por parte del Estado central y 45 por parte de las comunidades autónomas", que en algunos casos han servido para "la planificción, restricción y control" de los locales.

Por otro lado, Gómez Yáñez ha resaltado que el sector representa el 0,82% del PIB -0,47% si solo se cuentan las empresas privadas-, "es relevante no solo por la dimensión económica, sino porque es un sector regulado por un entramado normativo de alta calidad". "Ha permitido crear un sector de empresas prósperas que funcionan correctamente", ha celebrado para destacar "la llegada a España de "empresas especializadas de otros países con gran capacidad de inversión", subrayando que en el último año se han gastado 140 millones en reparación o apertura de salones.

El profesor de la UC3M ha explicado que "el juego real no es igual a las cantidades jugadas por los clientes", ya que "ahí hay casi un 30% que se devuelve en forma de premios". "Hay clientes que ganan y clientes que pierden, la vida es así, es inevitable", ha defendido antes de incidir la "elevadísima presión fiscal". Así, ha declarado que el juego es "un contribuyente muy importante a las arcas públicas", con 1.748 millones de euros en 2018.

"En los hospitales se nos atiende a todos, pero es caro", ha aseverado este profesor, que ha llegado a comparar en una tabla el coste de determinados servicios sanitarios -como partos, operaciones o transplantes- y la aportación total de las empresas del juego. Después, ha repetido el argumento para el tren, asegurando que "con los impuestos que pagan a las comunidades, el sector paga una flota de aves, unos 23 trenes".

Sobre el empleo, han destacado que entre entre 2017 y 2013 destruyeron 13.000 empleos, pero que en los últimos 7 años han creado 7.000 en total. "Otros sectores más relevantes están destruyendo puestos de trabajo y abandonando locales en el centro de nuestras ciudades", ha lamentado al respecto, asegurando que "la alternativa a los salones de juego son locales vacíos, que nadie crea que van a aparecer empresas de moda o concesionarios de automóviles". A esto ha agregado que "las máquinas en hostelería contribuyen a sostener 52.000 empleos en ese sector".

En su defensa del juego como "entretenimiento", también ha reivindicado que son "espacios de relación con muchas personas" y que "no quieren simplemente ganar dinero, también mostrar que se sabe de algo". Ha continuado comparando las visitas a locales de juego con las de bares. Así, mientras los salones reciben 59 millones de visitas, los segundos multiplican esa cifra hasta alcanzar los 7.000 millones, según las cifras que ha aportado. "Vamos más de 200 veces al año", ha calculado.