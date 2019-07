Los peritos judiciales insisten: "Las cuentas del folleto de Bankia no recogían la imagen fiel"

Los peritos judiciales del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Noguera, han continuado insistido en su tesis con la que afirman que las cuentas incluidas en el folleto de salida a Bolsa de Bankia "no recogían la imagen fiel".

Tras dos semanas de careo en la fase pericial del juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), los peritos judiciales y los contratados por Bankia-BFA, Rodrigo Rato y Deloitte mantienen los mismos discursos defendidos con los mismos argumentos.

Una vez concluido el primer bloque de debate dedicado al Sistema Institucional de Protección (SIP), la segunda parte temática de esta fase pericial del proceso está centrada en la salida a Bolsa de la entidad.

No obstante, y a pesar de las llamadas de atención por parte de la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, sobre las reiteraciones, o incluso de algunos de los peritos de parte que han vuelto a criticar "el agujero espacio-temporal", han continuado reincidiendo en los mismos asuntos.

Busquets ha explicado que cuando una empresa debuta en el mercado tiene que aportar las cuentas auditadas de los últimos tres ejercicios, si bien en Bankia no era posible porque era una entidad de nueva creación.

"Para suplir este problema, la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) solicitó que se aportaran los balances de las cajas y las cuentas de BFA", ha relatado el perito cedido a la causa por el Banco de España ante la sección cuarta de la sala de lo Penal.

Provisiones que no se registraron

En este sentido, han recordado que, tras su análisis de las cuentas de las siete cajas que dieron lugar a Bankia, pudieron constatar que había información disponible a 31 de diciembre de 2010 para hacer determinadas provisiones que no se hicieron o no se registraron conforme a la normativa, imputándolos contra reservas y no contra resultados.

"Cuando analizamos las cuentas de BFA de 2010 consideramos que el registro del valor razonable en 2010 no recogió todos los saneamientos que PwC había estimado", ha señalado Sánchez Noguera.

De este modo, los peritos judiciales creen que todo esto demostraría que Bankia "salió a Bolsa con unos activos insuficientes". De hecho, han añadido que las cuentas proforma de Bankia incluidas en el folleto partían de una cifra de beneficios antes de impuesto de 500 millones de euros, que se situaba en 359 millones de euros tras realizar ajustes.

"El problema es que la cifra de beneficio antes de impuesto es la suma de las ganancias de las cajas, de las que ya hemos hablado que habían pérdidas incurridas que no se contabilizaron con cargo a resultados", han subrayado.

Asimismo, Sánchez Noguera ha remarcado que "lo que no tiene discusión es que la pérdida incurrida detectada tanto por los equipos de inspección como por la supervisión del Banco de España tenía que haberse cargado contra la cuenta de resultados".

Ataque de Deloitte

Manuel García Ayuso, perito propuesto por Deloitte, ha criticado a los judiciales por su "ignorancia sobre la NIIF 3". "Podía entenderse cuando la normativa acababa de salir, pero no que a estas alturas estos señores sigan sin reconocer la legitimidad del reconocimiento de las provisiones", ha aseverado.

Según ha apuntado, la NIIF 3, bajo la "bendición de la NIIF 1", prevé que una empresa puede hacer los ajustes en adopción de las normas internacionales de información financiera, que estima expresamente la posibilidad de poner activos y pasivos a valor razonable con ajuste a reservas".

"Esta ignorancia no puede distorsionar la comprensión del Tribunal con relación a esta cuestión, por mucho que para ellos tomen la circular 4/2004 como marco de referencia para negar lo innegable", ha reprochado García Ayuso.

En este sentido, ha insistido en que "las provisiones existían, por lo que ha señalado que esta "contumacia en no reconocer la realidad no puede seguir atascando" el proceso.