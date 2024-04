Sánchez apuesta por unos nuevos fondos europeos para financiar la defensa

En plena carrera armamentística, con la UE convencida de que tiene que aumentar sus capacidades militares, el debate se centra en cómo afrontar ese nuevo gasto, que es ingente. En medio de esa nueva discusión, ha resurgido el viejo fantasma de los eurobonos, una figura por la que apuestan, entre otros, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y que el Gobierno de España ve con buenos ojos. Pedro Sánchez ha dejado claro su apoyo a la llegada a la reunión del Consejo Europeo este miércoles a la creación de unos nuevos fondos europeos, similares a los que se crearon tras la pandemia, para afrontar ese y otros retos, como la transición ecológica o la transformación digital.

“Aspiramos a que, a partir de 2026, no sólo tengamos un mayor papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI), por qué no a través de la inversión privada canalizada a través del mercado de capitales europeo, tengamos unos nuevos fondos Next Generation que nos permitan dar respuesta a la construcción de bienes públicos europeos”, ha afirmado Sánchez, que ha mencionado expresamente “la política del clima, la transformación digital y lo vinculado con la defensa”.

La UE se ha conjurado en los últimos meses para mejorar su capacidad defensiva después de que sus costuras quedaran al descubierto en el momento de tener que enviar material a Ucrania. Las últimas conclusiones del Consejo Europeo recogían la decisión de “aumentar globalmente su preparación y sus capacidades en materia de defensa para que estén a la altura de sus necesidades y aspiraciones en un contexto en el que las amenazas y los retos en materia de seguridad son cada vez mayores”. “El Consejo Europeo destaca la necesidad imperiosa de mejorar y coordinar la preparación militar y civil y de una gestión estratégica de crisis en el contexto de un panorama de amenazas en constante evolución”, agregaba más adelante.

“Tenemos que ser conscientes de que si la seguridad es un bien público común de la UE tenemos que financiarla no solo con presupuestos nacionales sino también con presupuestos europeos”, dijo Sánchez entonces.

El gasto militar es uno de los conflictos que afloran en el seno del Gobierno de coalición. Sánchez se ha comprometido con la OTAN a que llegue al 2% del PIB en el año 2029. Con un 1,24% respecto al PIB, es el tercer país que menos gasta en Defensa en la UE, por delante de Bélgica (1,21%) y Luxemburgo (1,01%).

“Invertir en defensa es invertir en paz”, ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la decisión del Consejo de Ministros de destinar un total de 1.129.648.285,92 euros extra para adquirir material militar destinado a “reforzar” las capacidades militares de las Fuerzas Armadas. Sumar ha criticado la medida.