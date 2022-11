Menos azúcar: por qué en España ya preferimos los refrescos ‘zero’ o ‘bajos en calorías’

Los consumidores están cada vez más preocupados por su salud. Esta preocupación, recalcada por las autoridades sanitarias, se ha traducido en los últimos años en exigencias dirigidas a las empresas de las cuales adquieren los productos que consumen. Por eso, los grandes actores del panorama alimentario han hecho importantes esfuerzos por introducir medidas que ayuden a sus clientes a mantener dietas equilibradas. Sin ir más lejos, sectores como el de las bebidas refrescantes se pusieron manos a la obra hace ya más de una década para reducir la cantidad de azúcar de sus productos.

En concreto, entre 2005 y 2020 la Asociación Española de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) redujo un 43% el azúcar de sus refrescos. Este año se ha comprometido a dar un paso más y reducir de aquí a 2025 un 10% más. Esto supondrá que en 20 años, el sector de las bebidas refrescantes habrá conseguido reducir a más de la mitad -53%- el azúcar puesto en el mercado español.

En paralelo, los consumidores están respondiendo de forma positiva, tal y como demuestran de nuevo los datos de Anfabra. Siguiendo la tendencia de años anteriores, las bebidas refrescantes bajas en o sin calorías siguieron ganando cuota de mercado en 2021. “El incremento se produce en todos los sabores, especialmente en los refrescos de cola sin azúcar y sin calorías, que crecen casi un 27% respecto a 2020”, señala el informe. Para lograrlo, las compañías del sector “se encuentran en permanente necesidad de innovación”, según apunta otro análisis, esta vez elaborado por la Universidad Pontificia Comillas y con un perfil más económico.

En este sentido, un buen ejemplo del camino que han seguido las compañías preocupadas por contribuir a entornos alimentarios más saludables es Coca-Cola. Según la empresa, los cinco ejes que articulan sus acciones para contribuir a crear entornos alimentarios más saludables giran en torno a la reducción de azúcar, la innovación en sus productos, la información al consumidor, envases más pequeños para controlar la ingesta de azúcar, la puesta en marcha de un marketing responsable y la promoción de las bebidas bajas en o sin azúcar/calorías.

Reduciendo el azúcar

Consciente de que demasiado azúcar no es bueno para nadie, Coca-Cola respalda las recomendaciones de las principales autoridades sanitarias de limitar el consumo de azúcares añadidos a no más del 10% de la ingesta calórica diaria. Así, para ayudar a las personas a controlar dicho consumo, la empresa se esfuerza, a través de la innovación, por reducirlo reformulando sus productos o lanzando otros nuevos bajos en o sin calorías. Por ello, desde 2010 Coca-Cola ha introducido en España 68 nuevas bebidas bajas en o sin calorías y ha reformulado 24. En esta dirección, la empresa revela en su Informe de Sostenibilidad 2021, que en España en 2021 las bebidas bajas en o sin calorías representaron el 64% del volumen de ventas.

La información como herramienta útil

Sin embargo, para lograr el éxito en la adopción de hábitos más saludables también deben participar igualmente los consumidores. Enmarcada en esta ecuación, Coca-Cola ofrece en la totalidad de sus productos, información precisa y transparente sobre el contenido de sus bebidas en el etiquetado.

Al mismo tiempo, la empresa cuenta con una política de marketing responsable propia, que va más allá de la regulación en vigor y que garantiza que sus productos, independientemente de su perfil nutricional, no se dirigen a los menores de 13 años. Para cumplir con este compromiso, a nivel global las acciones de marketing de la corporación no se dirigen a este público en ninguna circunstancia. Por ejemplo, no emiten campañas publicitarias en medios en los que el 30% o más de la audiencia son menores de 13 años. Pero, además, en España ha dado un paso más allá y ahora amplían este compromiso de autorregulación hasta los 15 años para medios digitales.

Finalmente, la empresa apuesta por promover entre los consumidores —a través de su marketing— la elección de bebidas bajas en o sin calorías de sus marcas. Prueba de ello es que en Europa más del 90% de las acciones de marketing de Coca-Cola van destinadas a promocionar la bebida zero azúcar.