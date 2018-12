La Generalitat destina 100 M€ a millorar l’atenció primària.

Per millorar l’atenció en salut, des de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, es fan propostes i accions perquè el sistema públic català mantingui la seva excel·lència, i es millori la situació de dues de les línies estratègiques en salut d’aquesta legislatura: l’atenció primària i els professionals.

Per al Govern, l’atenció primària és l’estructura motora del desplegament del sistema sanitari al territori. És essencial, i dona coherència a una visió completa de la persona (biològica, social i psicològica). Per això, el sistema de salut bascula al voltant de primària, oferint una visió integral de la salut dels ciutadans.

Actualment, els professionals que hi treballen viuen una elevada pressió assistencial. Per aquest motiu, la Generalitat, conscient que la millora de l’atenció primària suposa la millora del sistema públic de salut a Catalunya, ha anunciat un paquet de mesures per abordar aquestes necessitats, amb una injecció total de 100 milions d’euros.

Aquesta inversió suposa l’apoderament de les direccions d’atenció primària, l’abordatge de la sobrecàrrega laboral, la millora de les condicions de treball i l’autonomia en el funcionament dels diversos equips. Tot plegat perquè els professionals puguin treballar amb més eficiència, apoderar, donar prestigi i fer més fàcil i més clínic el treball del personal mèdic.

Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària

El compromís del Departament de Salut amb l’atenció primària també es posa de manifest amb el desplegament de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC), un pla que aborda la realitat socioeconòmica desigual del territori amb l’orientació comunitària que ha de tenir l’atenció primària.

Més inversió en CAP: deu centres nous

L’ENAPISC contempla la necessitat d’incorporar més professionals a primària, ja que inclou nous serveis: més treballadors socials, administratius sanitaris, psicòlegs i nutricionistes. També implica un reforç de professionals en salut mental, sobretot en població infantil i juvenil, fins al punt que s’han triplicat els professionals que són especialistes en salut mental als Centres d’Atenció Primària (CAP), passant de 100 el 2017 a 300 aquest any.

La Generalitat també millora la qualitat de vida dels professionals amb una inversió en equipaments d’atenció primària. Tant aquesta legislatura com en l’anterior, s’han estrenat més de deu CAP i dos centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), i s’han renovat i ampliat dos CAP més. A aquestes actuacions cal afegir-hi dos CAP més que estan en obres i quatre equipaments ja projectats (tres CAP i un CUAP).