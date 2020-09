‘Actúa Ahora’, esto es lo que puedes hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se cumplen cinco años desde que en 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaran 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y aunque los informes dejan ver cierto progreso en muchos lugares, la realidad es que globalmente no se avanza ni a la velocidad ni a la escala que haría falta. Alcanzar o no estos objetivos es responsabilidad de todos, cada cual tiene su papel y su manera de aportar, desde las más altas instituciones hasta los ciudadanos de a pie. Todos nosotros. Y aquí es donde entra nuestra colaboración para hacer posibles esos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que debemos alcanzar en los próximos 10 años.

Entramos en una década de acción, tanto a nivel mundial como a nivel local, donde es fundamental la implicación de todas las personas si queremos conseguir las transformaciones necesarias. Nuestras vidas dependen de la salud del planeta y el planeta depende de nuestras acciones, por lo que las Naciones Unidas nos lanzan un ‘Actúa Ahora’ para que individualmente cambiemos el rumbo hacia estilos de vida más sostenibles.

Los 17 ODS están dirigidos a solucionar problemas como la pobreza y el hambre, a luchar por la salud, la educación y la igualdad de género, a garantizar agua limpia, energía asequible y un trabajo decente, así como a promover la innovación en la industria, a reducir las desigualdades y a conseguir ciudades más sostenibles. Siempre apoyando un consumo responsable, un cuidado del clima, de la vida submarina y los ecosistemas, en un marco de paz y justicia, ligado todo en un sistema de alianzas que trabajen por un bien común. Y eso, aunque visto así parezca estar en el tejado de grandes organismos, también recae sobre cada uno de nosotros.

Pero, ¿qué puedo hacer yo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los ciudadanos tenemos un papel fundamental si queremos que de aquí a 10 años el planeta se convierta en un lugar mejor. Hay mucho trabajo por delante pues se estima que en 2050 la población mundial tendrá un ritmo de consumo equivalente a casi tres planetas completos. Y la ONU nos dice que no hay tiempo que perder. Cada uno de nuestros actos cuenta: desde la comida que comemos hasta la ropa que vestimos, por lo que si queremos colaborar y no sabemos cómo, podemos empezar por cambiar nuestros hábitos diarios y seguir estos consejos. Pequeños gestos que ayudan a conseguir un gran cambio.

Aplica la regla de las ‘3 R’s’

Como consumidores responsables, tenemos la responsabilidad de producir la menor cantidad de desechos posible –el mejor residuo es el que no se genera-, y de reutilizar todos aquello que todavía tiene una segunda vida útil (¿quién no ha convertido una camiseta en un trapo de limpieza?). Y, en tercer lugar, recicla todo lo que esté en tu mano reciclar: envases, vidrio, papel y cartón, pilas, residuos orgánicos, aparatos electrónicos… Con ello, evitarás la extracción de materias primas para crear nuevos productos.

Apaga las luces

Y no solo las luces que no necesites, sino también los aparatos eléctricos cuando no los utilices ya que sus modos en reposo también consumen energía. Utiliza la luz natural siempre que puedas y sustituye todas las bombillas de tu casa por unas nuevas LED o de bajo consumo.

Más pedales y menos volantes

Siempre que puedas, deja tu vehículo particular en casa. Si caminas, usas la bicicleta o recurres al transporte público evitarás emitir gases nocivos innecesarios. Es más, si te estás planteando cambiar tu vehículo particular ¿has pensado en recurrir a uno eléctrico o híbrido?

Una ducha rápida

La falta de agua afecta a más del 40% de la población mundial, así que no la desperdicies. Recurre a duchas de cinco minutos y no a llenar la bañera, cierra el grifo al fregar o cepillarte los dientes y no dejes el agua correr. Usa programas cortos en la lavadora y recoge el agua de la ducha mientras esperas que llegue el agua caliente para usarla en el WC.

Consume productos de temporada y di ‘basta’ al desperdicio alimentario

Cuando hagas la compra opta por frutas y verduras de temporada, además de ser más saludables, su cultivo es más natural y afecta menos al medio ambiente. Además, apuesta por la cocina de aprovechamiento para evitar el desperdicio alimentario: una fruta madura se puede usar para zumo, o el pollo sobrante de hoy puede convertirse en las croquetas de mañana.

Opta por una dieta más verde

Encamina tus hábitos de alimentación hacia una dieta con más verduras, más frutas, más cereales, más legumbres y más frutos secos. Si reduces el consumo de carne conseguirás disminuir el gasto de agua mundial y la emisión de importantes cantidades de CO2 a la atmósfera.

Siempre a la moda, pero a la moda ecológica

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la petrolera. Huye de las prendas de vida corta, esas que parecen hechas para usar y tirar. Opta por la producción responsable, por los materiales orgánicos, reutiliza y dona las prendas que ya no quieras en vez de tirarlas.