Los secretos para reciclar cuando tu casa es pequeña

Salarios bajos, alquileres altos y pisos muy pequeños. Tres circunstancias con las que los jóvenes españoles tienen que vivir desde hace mucho tiempo pero que, sin embargo, no son un impedimento para que la mayoría de ellos recicle. En España, cuatro de cada cinco personas reciclan, según el último estudio Hábitos de la población española ante el reciclaje realizado por Instituto Catchment para Ecoembes. ¿Cómo se organizan para hacerlo?

Aunque el espacio puede ser una limitación a la hora de separar los residuos, la mayoría de nosotros sabe lo importante que es reciclar en casa. Alicia Ledesma hace un gran esfuerzo por lograrlo. “Lo que hago es bajar muy a menudo los envases para reciclar, porque reciclo todo, plástico, metales, papel y vidrio”, cuenta esta actriz madrileña de 30 años.

Para Ledesma el espacio supone una limitación que, sin embargo, ha sabido resolver: “No sé exactamente cuántos metros tiene mi casa, pero es un estudio. He optimizado el espacio debajo del fregadero y he puesto cuatro contenedores donde suele entrar solo uno. He montado un cajón para poder sacar todos los cubos y que sea fácil acceder a los de detrás”.

Sin embargo, explica la actriz, los cubos son pequeños por la falta de espacio. “A veces es un poco un Tetris cuadrar todo y tener espacio para mí en la cocina”, cuenta Ledesma que asegura haber dejado un mueble vacío para el cartón y otros residuos que no caben debajo del fregadero.

Una conciencia medioambiental más grande que el espacio

“En otro mueble de la apretada cocina he puesto los cartones, los vidrios y las bolsas para los envases del contenedor amarillo”, detalla Ledesma que, entre risas, explica que en algunas ocasiones saca el papel y el cartón al rellano para poder bajarlo esa misma noche: “Si no, no quepo”.

Arturo Alonso, un diseñador gráfico de 33 años, residente también en Madrid, tiene el mismo problema que Ledesma en su casa, de unos 40 metros cuadrados. “Mi cocina es muy pequeña, tengo dos cubos de basura, una bolsa para el papel y otra para el vidrio”, cuenta Alonso que explica que ha logrado organizarse y optimizar el espacio porque sabe lo importante que es tirar adecuadamente los residuos.

“El espacio me supone un problema”, lamenta el diseñador gráfico que, sin embargo, logra reciclar: “Intento llevar las cosas cuando se llena la bolsa para no gastar más bolsas bajando más a menudo”. Tener los contenedores cerca de casa es, sin duda, una ventaja. Patricia Jiménez, de 25 años, es estudiante de psicología. Actualmente, Jiménez vive en Valladolid en un piso compartido con suficiente hueco en la cocina para reciclar. Pero, en casa de sus padres, donde ha vivido hasta hace poco, siempre han tenido que lidiar con la falta de espacio para reciclar, lo que hizo que la iniciativa de reciclar llegara más tarde.

Sin embargo, la estudiante buscó involucrar a toda la familia y concienciar a todos de la importancia de organizar los residuos. “En mi casa siempre hemos sido de cuidar el medio ambiente y, pese a la falta de espacio, decidimos hacer un esfuerzo extra para poder reciclar”, explica Jiménez.

Jiménez, al contrario que Alonso, cuenta con una ventaja: “Al tener contenedores cerca de casa, y como nuestros cubos son más pequeños, podemos bajarlos más a menudo y es más fácil”. “Lo que hacen mis padres desde hace años es poner el cubo de varios compartimentos en la terraza, donde hay más espacio”, cuenta Jiménez, que explica que siempre ha sido consciente de la importancia que tiene reciclar, y de que el esfuerzo merece la pena.

En casa de Jiménez empezaron por los envases, y poco a poco fueron compartimentando hasta adaptarse a todos los tipos de residuos. Cuando se les pregunta por el color de los contenedores, los tres entrevistados lo tienen claro: el amarillo para los envases, el verde para el vidrio, el azul para el papel y el cartón, la comida en el de orgánico y el contenedor de resto para residuos sin contenedor específico.

Estos jóvenes saben que, pese a que suponga una dificultad, la falta de espacio no puede ser un impedimento para tratar de construir un mundo mejor en el que vivir. Alicia Ledesma lo tiene claro: “Le doy mucha importancia al reciclaje porque creo en ello y espero que este esfuerzo de parte de todos tenga un buen resultado”.

