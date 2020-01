En memoria: Antonio Franco

Es un tipo seco, oscuro, distante...comentaban a veces quienes no le conocían, guiados por una primera y falsa impresión. Sencillamente, era un tipo que proyectaba su físico en su carácter y actitud: discreto, pausado, coherente y honesto.

Le conocí años antes de que se creará el MEIAC, cuya puesta de largo la vivió con pasión juvenil. Nuestros encuentros , no muy frecuentes, coincidían con la inauguración de exposiciones o ferias de arte, y recuerdo tres muestras de las que se sintió especialmente orgulloso: la primera antológica de Barjola , Arte en el Caribe y Las Hurdes, un documental de Buñuel.

Poseía una virtud innata para abrir determinadas puertas, trabajo difícil desde la periferia: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia... Ese físico, aparentemente frágil, cobijaba a un prestidigitador de la palabra, capaz de vender su pequeña obra de provincias. Enorme, y nunca bien reconocida labor la suya al frente del MEIAC, convirtiéndolo en un referente del museo virtual.

Antonio hablaba en círculos especializados y la cotización del MEIAC en la bolsa del arte subía enteros.

Enemigo de la polémica, se refugiaba en el trabajo cuando los presupuestos seguían congelados , cuando no reducidos. El MEIAC nunca fue un museo de grandes cifras, ni de visitantes ni de obras de gran prestigio. Alguna vez le comenté en broma que allí había más funcionarios que creaciones de valor. "La Administración, querido amigo, no me permite comprar más".

La última vez que hablamos gobernaba en Extremadura el Partido Popular. Se mostró hastiado, cansado de estrellarse una y otra vez contra el mismo muro. "Antonio, que para la derecha la cultura es una tienda outlet ", le dije tratando de quitar hierro. Y me comentó que el corazón le pedía abandonar pero la razón le presionaba para seguir, temeroso que allí se produjera una gran mascarada."Y eso, mira, no".

!Ojalá todas las empresas públicas extremeñas tuvieran al frente a un gestor como Antonio Franco, conocedor del terreno que pisaba , discreto en actitud y descarado y valiente para conseguir objetivos. Amigo, buen viaje y quédate tranquilo por el recuerdo que dejas. Como insinuaba Quevedo : Serán cenizas, tendrá más sentido