Podemos pide la dimisión del alcalde de Badajoz por “tirar a la basura” un millón

Podemos Badajoz ha pedido la dimisión del alcalde, Francisco Javier Fragoso, por "dejar a la ciudad sin un millón de euros" de subvención del Plan Dinamiza Extraordinario de la Diputación Provincial al "incumplir" la Ley de Memoria Histórica.

En un comunicado, la formación morada ha dicho que la exclusión del municipio de estas ayudas se debe a que "no ha cumplido uno de los requisitos" para optar a las mismas.



En este sentido, ha criticado que Fragoso no presentara el documento de aceptación y compromiso expreso de cumplir el dictamen de la Comisión provincial de Expertos en Memoria Histórica, que pide al Ayuntamiento la retirada de 18 nombres de calles y placas que exaltan la dictadura franquista.



"Lo más indignante del asunto es que Fragoso no presentó dicho documento a sabiendas de que suponía dejar de recibir la importante cantidad de un millón de euros para mejoras en la ciudad", ha recalcado la formación, para la que "la irresponsabilidad del alcalde del Partido Popular no tiene límites".

“Fuera de la ley”

Para Podemos, la actitud del primer edil es "realmente grave", pues "prefiere situarse fuera de la ley, haciendo dejación de su deber como representante público de toda la ciudad", lo que es "una muestra más" de su "nefasta gestión".



Según la secretaria general de Podemos Badajoz, Erika Cadenas, ese millón de euros que el alcalde "ha tirado a la basura" se podía destinar a mejoras en la ciudad, a financiar obras para adecentar las calles y barrios, o a comprar equipamiento para parques y jardines, hoy en estado de abandono por la pésima gestión del PP".



En cuanto a la Ley de Memoria Histórica, cree que se trata de una buena oportunidad para hacer justicia y sustituir los nombres de las calles que no cumplen con la ley por nombres de mujeres relevantes, "tantas veces silenciadas, reivindicando así su importancia en la sociedad y en la historia, y dándoles el reconocimiento que merecen.



"Parece muy chocante la predilección de Fragoso por la dictadura franquista, hasta el punto de incumplir la ley y castigar la ciudad con la pérdida de un millón de euros", ha concluido.