El actor Juan Diego, padrino de honor de ‘El alcalde de Zalamea’

El actor Juan Diego será el padrino de las fiestas de la localidad de Zalamea de la Serena 2018. En este municipio 719 vecinos representarán la obra más conocida del siglo de oro español, " El alcalde de Zalamea", de Calderón de la Barca, en su 25 edición, y constituirán así el montaje teatral "más grande del país".



"No hay que tener ningún carné de nada para ser actor, solo ilusión y talento. Por ello, estoy tan orgulloso de formar parte de este fundamental espectáculo de lo popular, con tan masiva participación de un pueblo en lo que es un acto absoluto de alta cultura", ha asegurado Juan Diego (Sevilla, 1942) durante la presentación del evento.

Del 16 al 19 de agosto

Del 16 al 19 de agosto, Zalamea retrocede al siglo XVII con una histórica transformación conformada por teatro callejero, mercados y gastronomía de época, que giran entorno a esta "majestuosa" representación que organiza el ayuntamiento del pueblo extremeño.



"La participación de todo un pueblo en defensa del honor de una persona... tiene olor a 'nuestro'. Es una obra que refleja ese hombre que defiende la dignidad y nuestro patrimonio. Encontrarte años después con una participación de tal fervor me parece memorable", ha añadido el actor.

Un pueblo entero movilizado

"El alcalde de Zalamea", el gran drama de honor de la literatura barroca española, aspira a ser Fiesta de Interés Turístico Nacional. Su director Miguel Nieto, quien lleva a cargo de la obra desde el primer año, ha ido observando cómo crecía un espectáculo que al principio "apenas contaba con 6 filas" de público y, ahora, ha llegado un momento en el que no puede expandirla más por "miedo" a que "se desborden las ramas de este gran árbol".



"Hablamos de la unión de muchísima gente trabajando por una meta en común, que viene de todas partes de España, incluso de fuera del país. Tanto esfuerzo tenía que ser recompensado por un padrino de la talla de Juan Diego", ha apostillado.



Todo el trabajo de "este inmenso elenco" es "altruista", ha destacado, ya que no cobran nada y afrontan una preparación cercana a dos meses para la puesta en escena, excepto para los "veteranos" de la casa, como Pedro Crespo, que lleva 24 años ejerciendo su papel en las tablas.



"Este es un ejemplo de que la buena cultura no solamente se encuentra en los grandes museos, también está muy presente en los pueblos de España", ha apuntado el alcalde de Zalamea de la Serena, Miguel Ángel Fuentes.