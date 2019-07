Malestar por el aumento de jubilados que adquieren productos financieros sin saber qué contratan con su banco

Suelen ser personas mayores, sin estudios. Han dedicado toda su vida al campo y sectores similares, no saben de finanzas y terminan adquiriendo productos de alto riesgo sin ser conscientes de lo que están haciendo.

Esta es la denuncia que lanza Adicae, que alerta del aumento de prácticas financieras fraudulentas en la la región. El último de los casos es el de una pareja de 70 años de Olivenza, Ángela y Joaquín, ambos enfermos y con un "desconocimiento absoluto" del servicio que estaban contratando con Liberbank.

Este jueves se ha convocado una protesta ciudadana a las puertas del banco en el municipio pacense para denunciar el ‘abuso bancario’ que a su juicio se ha cometido con ellos, y que resulta especialmente sensible porque son muy 'vulnerables'. Desde Adicae explican que les vendieron el producto "sin explicar en qué consistía, ni advertir de las consecuencias".

Alertan de que no es el único caso registrado en Olivenza, donde podrían ser otros muchos los mayores que han contratado productos de alto riesgo.

"Un nuevo engaño"

La asociación de consumidores explica que la Comisión Nacional de Valores ya ha advertido de su venta entre perfiles de población inadecuados. Señala a la necesidad de revisar las prácticas que están haciendo los bancos, para que la información que aportan sea fiable.

Gonzalo González, miembro de Adicae Extremadura, denuncia que si años atrás fueron las subordinadas y preferentes, ahora el engaño viene de la mano de productos que no se adecuan al perfil del cliente. “Probablemente estemos ante un engaño sistemático”.

En la Comunidad extremeña han recibido más casos, por parte de varias entidades bancarias. Por ejemplo un octogenario de Cáceres que invirtió su dinero en la bolsa de Nueva York sin conocimientos económicos, animado por su banco.

También otro anciano de Mérida sin experiencia en inversiones que adquirió un fondo volátil, y que tuvo que asumir pérdidas de más de 3.000 euros ante su asombro.

¿Qué productos están adquiriendo?

Suelen ser fondos de inversión destinados a personas con experiencia, y de cierto capital, acostumbrados a arriesgar el patrimonio que ponen a disposición del fondo. Son herramientas complejas que pueden tener beneficios, pero también muchas pérdidas de las que no estarían siendo informados tanto los jubilados como otras personas vulnerables.

Para acceder a ellos el banco tiene la obligatoriedad de hacer a los pequeños inversores un test, denominado MIFID II, que mide el nivel de conocimiento de los mercados y los productos financieros que están adquiriendo. El objetivo es certificar que el producto es compatible con ellos.

Sin embargo el representante de Adicae denuncia que en la mayoría de los casos detectados en la región el resultado del test ha salido negativo. No tienen los conocimientos para invertir su dinero en ellos. Son además situaciones especialmente sangrantes, porque están ‘hipotecando’ los ahorros de toda una vida.

No siempre se gana cuando se invierte en estas rentas, y en este proceso el cliente debe ser consciente de que tiene un periodo de permanencia o unas penalizaciones si lo abandona antes de tiempo. También que existen comisiones en caso de tener ganancias. “Todo eso no se explica, la gente sale del banco sabiendo que ha firmado muchos papeles, pero no sabe a qué se están arriesgando”.