Trabajadores de Unionbus protestan ante la Presidencia de la Junta por el impago de sus nóminas

Casi una veintena de trabajadores de Unionbus se concentraron este viernes a las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura para protestar por el impago de las nóminas. Un impago que la empresa de transporte achaca a una deuda de 150.000 euros por parte de la Administración regional.

El secretario de Organización del Sindicato Libre de Transporte de Extremadura (SLTEX), Ángel Palacios, ha asegurado que este colectivo de trabajadores llevan todo el año sin cobrar y la empresa debe unos 6.000 euros a cada trabajador. Palacios ha explicado que la empresa alega que este impago se debe a que la Junta no paga los servicios que tienen establecidos y que, "por ello, no tiene dinero para pagar las nóminas".

Ha añadido que en la reunión que mantuvieron empresa, trabajadores y Junta, la Administración regional "reconoció que hay una deuda, pero también que los servicios no están justificados y, mientras no se justifiquen, no va a dar la orden de pago". A su juicio, "algunos de esos servicios se podrán justificar pero otros no", porque las maquinas de los autobuses "están obsoletas y no funcionan correctamente".

¿Qué dice la Junta?

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, explicó esta semana que están "preocupados e implicados" en la resolución de estos problemas que están teniendo diferentes empresas de transporte de la región, con las que mantienen "un contacto permanente".

Así, como ocurriera hace unas semanas con LEDA, responsables del Ejecutivo extremeño se han reunido con representantes de Unionbus para buscar "soluciones" a estos problemas. Gil Rosiña ha insistido en que cuando se habla de la reclamación de deuda, "hay cuestiones administrativas que si no se hacen, la administración no puede pagar".

"Cuando se tiene que liquidar una Obligación de Servicio Público (OSP) tarda, tiene un trámite administrativo, pero si no se hace, no se puede abonar la cuantía resultante de la OSP", ha remarcado la portavoz de la Junta, quien ha reconocido que este proceso muchas veces es "lento" pero la administración está "obligada" a hacerlo.

Ha mencionado que si bien la OSP es una herramienta que te permite mantener un servicio que "a todas luces en muchas rutas es deficitario", en la Junta son "conscientes" de que tienen "una limitación, una caducidad", y de que "no arregla el problema a la larga".

Por ello, ha recordado, desde el Ejecutivo extremeño están trabajando en el establecimiento de "un nuevo mapa que asegure el transporte de viajeros.

Una solución

Desde el Sindicato Libre de Transporte de Extremadura piensan que la solución pasa por que la Junta de Extremadura reconozca que debe pagar la partida de 150.000 euros, del descuento del 50 por ciento de los billetes de pensionistas y estudiantes. De esta manera, los trabajadores cobrarían, porque "la empresa asegura que, en el momento que reciba dinero de la deuda, pagará todas las nóminas a los trabajadores".

Los trabajadores se han reunido con representantes de los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea para hacerles llegar un escrito con la protesta, según ha explicado, además de recordar que si siguen sin cobrar el 11 de mayo, último día de paro convocado, la huelga se convertirá en indefinida".