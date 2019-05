Una federación sindical lleva a la Junta, CCOO, CSIF y UGT a los tribunales

La Federación de Administración General, Sanidad y Educación (FASE), que agrupa a PIDE, SGTEX y SAE, ha demandado a la Junta, CCOO, CSIF y UGT ante el Tribunal Superior Justicia (TSJEX) por vulneración de sus derechos sindicales, al no serle reconocida su representatividad para formar parte de la Mesa General del Empleado Público Autonómico.



Según han explicado este viernes el Sindicato de Interinos Docentes (PIDE), el de Empleados Públicos (SGTEX) y de Técnicos Sanitarios (SAE) pese a que en las elecciones del 4 de diciembre de 2018 consiguieron el 22 por ciento de los votos, la Junta no constituye la nueva la Mesa General para no tener que incluirlos a ellos amparando así las "presiones" de los sindicatos tradicionales.



El secretario general de PIDE, José Manuel Chapado, recuerda que en las elecciones sindicales del 4 de diciembre, FASE se presentó en educación, sanidad y administración general, y obtuvo 74 delegados y el 22 por ciento de los votos, el doble de los que la normativa establece para tener representación.



Pese a ello, han pasado cinco meses y la Junta sigue sin convocar la constitución de la nueva mesa ni atender los requerimientos de esta federación, por lo que se han visto obligados a presentar una demanda ante el TSJEX, que verá el próximo 23 de mayo.



En esa demanda se pide que se les incluya en la Mesa General de Negociación, que se les reconozcan los derechos inherentes a esa representatividad y que se declaren nulos los acuerdos adoptado en las distintas mesas en las que ellos deberían haber estado presentes.



Chapado ha asegurado que aunque les consta que existe un informe en el que se les da la razón, como respuesta solo han encontrado "ninguneo, desplantes y discriminación" y ha denunciado "la actitud obstruccionista y en algunos caso prevaricadora por parte de algún cargo de la Junta de Extremadura".

Alusión a la vicepresidenta

Para Chapado no se puede entender que una jurista como la vicepresidenta de la Junta y consejera de Administración Pública "en lugar de velar por el cumplimiento de la ley consienta en vulnerar un derecho fundamental de los trabajadores y de los sindicatos que le representan".

A su juicio, se está "ante un juego que solo juegan los sindicatos tradicionales y la administración, con unas reglas de juego que se vulneran según sus intereses" y ha criticado la "catadura moral" de algunos cargos de la administración y sindicatos, "que se benefician de prebendas e impiden que los representantes elegidos puedan ejercer su derecho".



Por su parte María Victoria, secretaria general de SAE, ha considerado que en las pasadas elecciones se puso de manifiesto que los trabajadores "están un poco cansados de los sindicatos de clase, que no les defienden".



Para Juan Agustín Trocolí, de SGTEX, el hecho de que no se haya convocado después de tanto tiempo "solo puede responder de presiones y a una actitud antidemocrática de los propios sindicatos" pese a que algunos de ellos, en otros foros, se quejan de que son ninguneados, por lo que les ha pedido coherencia.